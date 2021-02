Los motivos por los que Enrico Hernández no estará en el Preolímpico

Cada vez falta menos para el comienzo del Preolímpico en Guadalajara y las selecciones centroamericanas van cerrando sus convocatorias. El Salvador espera contar con la gran cantidad de jugadores que fueron sumando a la Selecta en estos meses. El apuntado a debutar era Enrico Hernández, pero la gran joya estaría casi descartada.

Según informó el entrenador de esta selección, Hugo Pérez, el futbolista de Vitesse tiene muy pocas chances de poder estar presente en la competición para Tokio 2020. El gran problema que no lo habilita a estar es la falta de algunos papeles que lo autoricen para representar a los cuscatlecos.

"Enrico aún está en veremos, con él todavía no estamos seguros, él es el que más está atrasado por otras circunstancias, pero si no viene no hay problema porque tenemos que hacer con lo que tenemos", declaró el entrenador. Hay que resaltar que el juvenil todavía no debutó con la selección.

¡Enrico afuera del Preolímpico!



El delantero del Vitesse está prácticamente descartado para la competición debido a que todavía le faltan algunos papeles para jugar con la Selecta. Se suma a la baja de Joshua Pérez, quien no fue cedido por el UD Ibiza. pic.twitter.com/jFf6PvijRu — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) February 27, 2021

Pero el futbolista del Vitesse no sería el único en no estar, Joshua Pérez también se perdería la competición. La ausencia del delantero se debe a que no hay fecha FIFA y el UD Ibiza no piensa dejarlo ir. Es un jugador muy importante para ellos y se está acercando la etapa final de esta temporada.

La buena noticia es que Eric Calvillo si podrá estar en el Preolímpico. Esto se debe a que no inició la Major League Soccer y su equipo, San Jose Earthquakes, lo cede sin problemas para El Salvador. De a poco se van cerrando los nombres y se va armando una selección con futbolistas con mucho futuro.