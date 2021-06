Enrico Hernández podría jugar la Copa Oro con El Salvador

Se vienen dos partidos definitorios para El Salvador y serán los que tiene que jugar ante San Cristobal y las Nieves. El ganador de este enfrentamiento ingresará al octogonal de las Eliminatorias Concacaf. Hugo Pérez planea tener a los mismos futbolistas que vencieron a Islas Vírgenes Estadounidenses y Antigua & Barbuda. Se mantiene la ausencia de Enrico Hernandéz.

El legionario cuscatleco sufrió una lesión muscular en la espalda y fue descartado para la fase de grupos. Era una pieza vital para el entrenador de la Selecta, pero la molestía producida en el duelo ante Ajax lo terminó marginando del pleito por mantenerse en la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

"Todos sabemos porque Enrico no fue parte de la última convocatoria. Él tiene un problema muscular en la espalda. Hemos estado texteando en los partidos y ya se encuentra mejor. Creemos que ya empezó a entrenar pero no he hablado con él en el tema de Copa Oro. Tal vez hable con él para ver en qué condiciones está para que inicie con nosotros un partido allá en Europa en la fecha FIFA", declaró el DT.

Agregó sobre la competición que se realizará en Estados Unidos y comienza el próximo mes: "Sé que comienza su pretemporada el 21 de junio con su equipo el Vitesse, sin embargo, no se me ha ocurrido hablar con él de la Copa Oro porque está muy lejos todavía y lo importante son estos partidos".

Desde adentro del cuerpo técnico no descartan tenerlo a Enrico Hernández para la competición continental. Es un futbolista muy importante, pese a que todavía no debutó con la selección mayor. Lo esperaran hasta el final para ver si pueden contar con el nacido en los Países Bajos.