Yamil Bukele asegura que Fesfut cometió "ilegalidades y malversaciones"

Las reformas de los artículos 59 y 153 de la Ley General de Deportes de El Salvador fueron aprobadas en la mañana de este miércoles por la Asamblea Legislativa, con 65 votos a favor. Las mismas atañen al Registro Nacional de Federaciones y Asociaciones Deportivas del Instituto Nacional de los Deportes, permitiendo a esta última entidad regir todas las ramas deportivas, lo cual incluye la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

El máximo organismo de fútbol nacional advirtió en la mañana del martes que esta disposición podría ser tomada como injerencia del estado para la FIFA, lo cual podría devenir en una suspensión que le haría gran daño al balompié local, incluyendo la marginación de los representativos nacionales y sus clubes de toda competición internacional.

Yamil Bukele, titular del INDES, respondió a la Fesfut de manera contundente, asegurando (entre otras cosas) que la situación no sería tal y como la plantea el organismo presidido por Hugo Carrillo. "¿Injerencia? ¿En qué parte hay injerencia? Si dicen que con estas reformas de ley habrá injerencia de terceros, entonces la habrá habido desde siempre, porque Fesfut se encontraba registrada en Gobernación. ¿O es que acaso Gobernación es un ente separado del Estado?", manifestó primeramente en Twitter.

Además, fue tajante al mencionar que "el fútbol femenino nunca ha sido apoyado por la FESFUT", preguntando "dónde está el medio millón que mandó FIFA a la FESFUT para el apoyo al fútbol femenino". A su vez, indicó que "el fútbol no ha sido usado como herramienta social, sino más bien para el aprovechamiento de un grupo reducido de dirigentes".

En cuanto al apartado del Fútbol Playa, señaló: "la FESFUT no ha prestado atención a este grupo de jugadores más que para la competencia de CONCACAF. Después de la eliminatoria regional en México, muchos de estos futbolistas decidieron renunciar a la selección por falta de apoyo, y fue el INDES el que mantuvo a flote al equipo, pagándoles al día su estímulo deportivo. ¿Aquí no hay injerencia, verdad?".

Finalmente, tras explicar que "lo único que se les ha pedido, por más de 18 meses, es que respeten la ley y que se pongan a trabajar", concluyó: "Mejor no sigo, porque ya me cansé. Pero no duden de que tengo más que contarles: ilegalidades, malversaciones, entre otras cosas. El fútbol necesita un cambio y va a iniciar respetando la ley y con una administración correcta".

