En la previa del encuentro por las Eliminatorias de Concacaf entre México y Jamaica, el mediocampista del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, envió una fuerte crítica a la afición mexicana debido a que según su opinión, hace falta "meter más presión" al rival, algo que ellos sí viven cuando les toca jugar de visitante en la región. Ante este escenario, David Faitelson no estuvo tan de acuerdo y mandó al frente al jugador mexicano en general y su poca capacidad de crecimiento a lo largo de toda su historia.

Héctor Herrera había expuesto lo siguiente: "Cuando vas a jugar a Honduras, Costa Rica, Panamá, Jamaica, siempre sientes desde la llegada. Por ejemplo, en El Salvador la gente siempre está metida, con el equipo y ponen música, juegos y todo, para que no descansemos bien. Lo sientes cuando llegas al estadio, cómo la gente te aprieta, desde el inicio, no sólo cuando entras a la cancha. En la cancha te hacen sentir lo que estás jugando y que no eres bienvenido", algo que según el mediocampista el Atlético de Madrid, no sienten los rivales cuando visitan el Estadio Azteca.

David Faitelson cruzó al futbolista mexicano

A través de sus redes sociales, David Faitelson quiso responder de manera contundente a estas declaraciones de Héctor Herrera, en donde marcó que los principales responsables son los propios jugadores. "Se equivoca Héctor Herrera: los aficionados no son el problema del futbol mexicano. Mucho más “problema” ha sido el escaso compromiso y la poca capacidad de crecimiento que han tenido los futbolistas mexicanos a lo largo de la historia", aseveró Faitelson a través de su cuenta oficial de Twitter.

La Selección de México tendrá por delante tres compromisos de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y en dos de ellos lo hará en condición de local y si bien tendrán solamente un acceso limitado de aficionados, será importante que el rival sienta la presión de estar jugando de visitante. En este caso cuando reciban el domingo 30 de enero a Costa Rica y el próximo miércoles 2 de febrero a Panamá