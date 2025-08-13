“Gestión y liderazgo”: El mensaje que recibe Yamil Bukele que podría marcar su camino hacía la presidencia de la Fesfut

En una movida que está sacudiendo los cimientos del fútbol salvadoreño, los principales equipos de la Primera División han expresado públicamente su apoyo a la candidatura de Yamil Bukele, actual titular del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), para asumir la presidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

Equipos como Fuerte San Francisco, Inter FA, Zacatecoluca e Isidro Metapán compartieron en redes sociales sus comunicaciones respaldando a Bukele. Destacaron su capacidad de gestión, liderazgo y compromiso con el desarrollo del fútbol nacional, resguardando que es la persona idónea para asumir la responsabilidad.

El respaldo no solo proviene de la élite: clubes de Segunda y Tercera División también se unieron al apoyo, ampliando el consenso dentro del fútbol federado. Esta movilización apunta a consolidar la intención de encabezar una renovación integral desde el comité ejecutivo.

En su comunicado oficial, Bukele aseguró que cumplirá con los estatutos nacionales e internacionales pertinentes, lo cual pretende disipar inquietudes sobre posibles incumplimientos al principio de autonomía deportiva —un tema sensible debido a su cercanía gubernamental como hermano del presidente Nayib Bukele.

Además, figuras influyentes del ámbito futbolístico salvadoreño han saludado su aspiración. Samuel Gálvez, presidente de la Primera División, lo calificó como “la persona correcta en estos momentos”, mientras que Lisandro Pohl, ex director ejecutivo de Alianza, afirmó que su liderazgo es justamente lo que el fútbol necesita.

Este momento de consenso se produce en un contexto de cambio dentro de la FESFUT, que busca modernizarse tras la aprobación de nuevos estatutos, en un escenario donde el fútbol salvadoreño exige estabilidad y visión de largo plazo,

Con el respaldo generalizado de clubes y referentes del deporte, la candidatura de Yamil Bukele parece tomar fuerza. Queda por verse si este modal de unidad se traducirá en una nueva etapa para la gestión del fútbol salvadoreño, con miras a una estructura más profesional y eficiente.