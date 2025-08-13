Mientras en Costa Rica lo critican como líder, revelan como es Keylor Navas dentro del vestuario de Pumas

En los últimos meses, Keylor Navas ha sido blanco de cuestionamientos en Costa Rica por su papel como líder de la selección nacional. Sus reiteradas ausencias en convocatorias y la percepción de una baja influencia dentro del campo han alimentado críticas sobre su capacidad para ser un ejemplo para las nuevas generaciones.

En medios y redes sociales se ha puesto en duda su compromiso, y algunos exjugadores y analistas han señalado que el portero debería asumir un rol más activo en la cancha y en el grupo. El debate ha sido constante, y la figura de Navas ha estado bajo la lupa como pocas veces antes en su carrera.

Sin embargo, desde México llega una imagen muy distinta del arquero costarricense. Un reciente video publicado por el propio Navas en su canal de YouTube muestra un costado que muchos no conocían: el de un líder que asume la voz del vestuario y que inspira a sus compañeros antes de un partido.

¿Cuál es el rol de Keylor Navas en el vestuario de Pumas?

En las imágenes se observa al guardameta en el interior del camerino de los Pumas de la UNAM, de pie en medio del grupo y rodeado por sus compañeros. La escena es clara: todos guardan silencio y centran su atención en sus palabras, mientras él pronuncia una charla motivadora previa a saltar al terreno de juego.

Keylor Navas comandado el vestuario de Pumas.

La grabación revela un discurso cargado de energía, en el que Navas resalta la importancia de la unión, el esfuerzo colectivo y la entrega absoluta en cada minuto. Más que un arquero de jerarquía internacional, se muestra como un referente que busca encender el ánimo de su equipo.

Este vistazo al día a día de Pumas contrasta con la imagen que algunos tienen de Navas en la selección tica. Si bien las críticas en Costa Rica continúan, las escenas en México dejan en claro que, en su club, el portero sí ejerce un rol protagónico como líder dentro del vestuario.