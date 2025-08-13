Cerca de Eriq Zavaleta: la decisión del Bolillo Gómez que ilusiona a El Salvador rumbo al Mundial 2026

El Salvador entero se ilusiona, justo a días de comenzar su recorrido en la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Los aficionados están al pendiente de cada noticia, con la energía necesaria para cumplir el gran sueño. Lo intentarán.

Hernán Darío Gómez se acercará a Eriq Zavaleta para comenzar con un recorrido de trabajo elemental, de cara a las obligaciones venideras. El futbolista está fuera de la Selección Nacional desde septiembre del 2023. Su decisión parecía tomada.

“Es algo que vamos a manejar en casa. He tenido algunas conversaciones con el presidente. Estoy muy agradecido por el apoyo que me dan. Pasé tiempo increíble allí con la Selección Nacional, momentos increíbles con los fans. Sí, ya tuvimos conversaciones en casa y lo dejaré ahí”, le contó el jugador a Rodrigo Serrano.

Por eso mismo, esta decisión del Bolillo podría ser elemental para el trabajo de todos y cada uno de los legionarios. Hará un proceso inmediato, justo antes de ejecutar la primera ventana de partidos clasificatorios del Grupo A de Concacaf.

El Salvador se ilusiona: la decisión de Bolillo Gómez que lo acerca a Eriq Zavaleta

Según confirmó el periodista Diego López a través de su cuenta de X, todo está dado para que Hernán Darío Gómez ejecute su plan acelerado. El mismo le dará la cercanía necesaria con muchos de sus legionarios para los desafíos próximos.

La idea de Bolillo es partir este mismo viernes rumbo a los Estados Unidos, para poder conversar con todos aquellos futbolistas seleccionados. El primero de ellos sería Armando Moreno, jugador de El Paso Locomotive que disputa la USCL.

Con las últimas declaraciones de Eriq Zavaleta, no está descartado que Gómez se acerque a charlar con él e intente convencerlo de regresar a El Salvador. No está confirmada la reunión entre ambos, al menos de forma oficial y por el momento.

Además, se conoció que los fanáticos de La Selecta tendrán 500 entradas para el partido ante Guatemala del 4 de septiembre. Se jugará en el Estadio Cementos Progreso. En tanto, Thomas Christiansen regresará a Panamá este mismo jueves.

