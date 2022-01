Este jueves la Selección de México enfrentará a Jamaica en el regreso de las Eliminatorias de Concacaf en el Octogonal Final. Recordemos que los aztecas no se encuentran en una posición muy cómoda luego de haberse disputado ocho jornadas. Con 14 unidades en el tercer lugar igualados con la Selección de Panamá y además registrando dos derrotas en sus últimas dos presentaciones, los dirigidos por Gerardo Martino saben que no hay margen de error. En este sentido, el mediocampista Héctor Herrera, habló también además del juego, cómo se ha comportado la afición mexicana, y en esta línea, fue bastante crítico.

Si bien la afición mexicana ha sido bastante criticada por su comportamiento negativo en muchas oportunidades debido a gritos y cánticos que no se deben decir en una cancha, Héctor Herrera en esta ocasión quiso enfocarse en cómo es la presión que sienten ellos cuando van a jugar de visitante ante Honduras, Costa Rica o Panamá, y cómo no sienten lo mismo cuando juegan en el Azteca. El mediocampista del Atlético de Madrid opina que los rivales no sienten la misma presión.

En Honduras o Costa Rica es diferente

"Siento que en México no somos así, que hagamos sentir al rival que está en México y que juega contra México. Siento que dicen que el Azteca es grande e impone, sí, impone y es muy bonito, pero el ambiente no es tan fuerte. Es algo que yo veo o me gustaría ver en mi país, en mi estadio, sentir que la gente verdaderamente está metida. Si el resultado es otro, nos tocará dar la cara. En el partido hay que meter juntos, en el futbol es importante lo del jugador número 12”, comentó Héctor Herrera en la previa de esta triple fecha de Eliminatorias.

"Lo decía un poco, porque cuando vas a jugar a Honduras, Costa Rica, Panamá, Jamaica, siempre sientes desde la llegada. Por ejemplo, en El Salvador la gente siempre está metida, con el equipo y ponen música, juegos y todo, para que no descansemos bien. Lo sientes cuando llegas al estadio, cómo la gente te aprieta, desde el inicio, no sólo cuando entras a la cancha. En la cancha te hacen sentir lo que estás jugando y que no eres bienvenido", sentenció el mediocampista del Atlético de Madrid.

Recordemos que la Selección de México tendrá por delante tres compromisos de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y en dos de ellos lo hará en condición de local y si bien tendrán solamente un acceso limitado de aficionados, será importante que el rival sienta la presión de estar jugando de visitante. En este caso cuando reciban el domingo 30 de enero a Costa Rica y el próximo miércoles 2 de febrero a Panamá.