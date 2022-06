El Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2022 avanza a un ritmo frenético. La victoria 6-0 de México ante Puerto Rico oficialmente le abrió la puerta a los cuartos de final del Premundial, instancia a la cual accedieron un total de cuatro selecciones centroamericanas: Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. Todas ellas están a un triunfo de sacar boleto al Mundial de Indonesia 2023 y a dos de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, estas no serán las únicas recompensas para los países participantes. Quien se proclame campeón y el mejor posicionado de cada subregión (Norteamérica, Centroamérica y El Caribe) entrarán a los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Mientras que los tres primeros del istmo tendrán su lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

+ Premundial Sub-20 de la Concacaf 2022: los resultados de los octavos de final

Costa Rica 4-1 Trinidad y Tobago: clara dominadora del acciones y muy superior a su rival, la Sele comenzó a ganar un lugar en cuartos de final gracias al tanto de penal de Josimar Alcócer (16'). En el complemento, el propio jugador habilitó a Shawn Johnson (62'), quien sólo tuvo que empujarla a meta vacía. Finalmente, Doryan Rodríguez (67', 78') se despachó con un doblete que cerró el trámite pese al descuento de Molik Khan (87').

Cuba 0-1 Panamá: a pesar de que los cubanos tuvieron las ocasiones más claras en el inicio, los Canaleros fueron asentándose hasta penalizarles sus fallas. Así fue como Carlos Rivera (65'), a bocajarro pero en medio de una serie de rebotes, convirtió el único tanto con el que sacaron un triunfo de oro de Tegucigalpa.

Honduras 4-1 Curazao: fue fulgurante el inicio del partido en el Yankel Rosenthal, con Marco Aceituno (3') capitalizando un errático pase de atrás de Bryson para luego eludir al portero, y Rayvian Job (10') respondiendo por los curazoleños con un remate de pique al suelo. Empero, la Bicolor recuperó la ventaja gracias al testazo de Geremy Rodas (45+1'). Por la misma vía, precisamente, Odín Ramos (57') amplió la cuenta. Y Miguel Carrasco (84'), desde los once pasos, puso cifras defintivas.

Estados Unidos 5-0 Nicaragua: el USMNT hizo añicos las ilusiones de la Azul y Blanco, que volvió a competir en el torneo tras clasificar en el Pre-Premundial de 2021. Quinn Sullivan (45+2', 65') inauguró la goleada con su doblete, a la cual se sumaron Diego Luna (55') desde el manchón blanco, Dylan Pineda (71') en propia puerta y Jalen Neal (84') de rebote.

Guatemala 1-1 Canadá: fue sumamente emotivo el cruce entre Chapines y Canucks, con múltiples ocasiones y penales atajados por Jorge Moreno y Ben Alexander. Al final, en pleno alargue, Kamron Habibullah (100') le dio la revancha a Canadá desde los once pasos. Sin embargo, Guatemala no se rindió y Omar Villagrán (118') lo empató in extremis. El boleto a cuartos se terminó decidiendo en los penales y allí la Azul y Blanco se impuso 4-3.

El Salvador 4-5 República Dominicana: en un partidazo plagado de goles y errores defensivos, la Azulita no pudo imponer su condición de favorita y sucumbió ante los Quisqueyanos. Mayer Gil (9', 37'), Ronald Arévalo (43') e Isaac Esquivel (57') anotaron para la Selecta, mientras que Israel Boatwright (5'), Anyelo Gómez (13'), Ángel Montes (47, 60') y Edison Azcona (78') hicieron lo propio para los dominicanos.

Otros resultados:

Haití 1-2 Jamaica

1-2 México 6-0 Puerto Rico

+ Premundial Sub-20 de la Concacaf 2022: día, horario y sede de los cruces de cuartos de final

Martes 28 de junio

Costa Rica vs. Estados Unidos (5:00 p.m.)

- Estadio Francisco Morazán

Panamá vs. Honduras (8:00 p.m. de Centroamérica | 9:00 de Panamá)

- Estadio Francisco Morazán

*Los ganadores de sus respectivos juegos se cruzarán en semifinales

Miércoles 29 de junio

República Dominicana vs. Jamaica (5:00 p.m.)

- Estadio Olímpico

Guatemala vs. México (8:00 p.m.)

- Estadio Olímpico

*Los ganadores de sus respectivos juegos se cruzarán en semifinales