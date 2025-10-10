Ventaja para Costa Rica: la drástica medida del Fantasma Figueroa que incendia Nicaragua antes del partido por las Eliminatorias al Mundial 2026

Costa Rica se pone en ventaja después de conocer la drástica medida de Marco Antonio Figueroa que incendia Nicaragua. Esto se dio justo antes del partido que ambas selecciones nacionales mantendrán por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Los haitianos quedaron punteros del Grupo C tras golear a La Pinolera, equipo al que dejó en último lu. Los Catrachos quedaron segundos, con misma cantidad de puntos pero peor diferencia de gol. Los Ticos, en tanto, están en tercer puesto.

Ahora, una decisión de último momento cambió los planes para los dirigidos por el Fantasma y aclaró el camino para la plantilla encabezada por Miguel Herrera, de cara al enfrentamiento venidero. El gran objetivo quedó sin cumplir para ellos.

Matías Belli, Jacob Montes, Steven Cáceres y Melvin Hernández quedarían fuera de la convocatoria para el encuentro del lunes, según publicó FutbolNica. Esa fue la determinación tomada por el director técnico, quien lo había avisado en la última conferencia de prensa.

Fantasma Figueroa incendia a Nicaragua de cara al partido contra Costa Rica del lunes

“No fuimos dignos rivales contra Haití. Creo que en los primeros 25 minutos no hubo tanta diferencia, pero después carecimos de jugadores que quisieran pisar el área. Un equipo puede llegar 20 veces, 30 veces y si no tiene tres, cuatro, o cinco jugadores cerca del área, difícilmente podamos hacer un gol”, declaró Figueroa.

“Pido una disculpa enorme, porque soy el responsable de esta derrota. Me siento el responsable de esta derrota, pero así lo había comentado: en el fútbol hay que ir e intentar. Para poder trascender, hay que intentar cosas y hoy, lamentablemente, no se pudo. No porque no quisiéramos. Simplemente, no pudimos”, continuó el DT.

“Sin citar nombres propios, a veces resultan y a veces no los cambios. Los cambios a medias no resultaron. Algunos sí hicieron lo que yo les pedí, otros no tanto y se va a ver en la siguiente convocatoria contra Costa Rica. Para poder formar parte de una Selección Nacional, hay que estar a la altura. No estuvieron a la altura”, finalizó.