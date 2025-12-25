Fantasma Figueroa no llegaría solo: afirman que llevaría a Comunicaciones una figura de la Selección de Nicaragua

Comunicaciones se encuentra en pleno proceso de reestructuración. Para ello, los cambios deberán realizarse con urgencia y precisión quirúrgica. Los dirigentes se pusieron manos a la obra para que la institución tenga una excelente temporada.

Después de quedar en el último lugar de la tabla durante el Torneo Apertura del 2025, todos los de blanco piensan en remontar la situación. Muchos nombres se encuentran bajo la lupa, incluido el entrenador argentino Iván Franco Sopegno.

Recientemente, a través de un video publicado en el canal La Pizarra GT, se dio como firme posibilidad el arribo de Marco Antonio Figueroa. El Fantasma no se arriesgaría a llegar solo. Una figura como Byron Bonilla lo acompañaría en 2026.

Comunicaciones incorpora DT y figura: se sumarían Fantasma Figueroa y Byron Bonilla

“Un nicaragüense del que se ha hablado muchísimo. Yo, personalmente, creo que tiene mucho sentido. En su momento, hace uno o dos mercados, también se habló pero en este vendría por pedido del propio técnico. Sería Byron Bonilla”, comentó.

“El seleccionado de Nicaragua, uno de los capitanes de Real Estelí, uno de los que más realza en la liga nica podría llegar a Comunicaciones. Sí o sí, este vendría al equipo solamente por pedido del técnico Fantasma Figueroa para 2026”, explicó.

Byron Bonilla, la figura de Nicaragua que el Fantasma Figueroa querría llevar a Comunicaciones (RRSS).

“Es un jugadorazo, un jugador con mucha personalidad, capitán de la Selección de Nicaragua. Hace varios mercados se ha hablado de él en el cuadro crema por toda su calidad y por lo que puede aportar. Si viene, creo que se salvan”, finalizó.