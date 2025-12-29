Este lunes, el Real Estelí anunció oficialmente la salida de Bancy Hernández. El extremo derecho viajará a Costa Rica para convertirse en nuevo jugador del Deportivo Saprissa, que ya comunicó el arribo del internacional con la Selección de Nicaragua.

“El Deportivo Saprissa anuncia que el delantero extremo Bancy Hernández se suma a nuestra institución por un periodo de dos años“, confirmó el Monstruo a través de sus canales oficiales.

Mientras se dio a conocer esta baja para el Tren del Norte, se filtró la decisión que tomará Byron Bonilla con su futuro. La gran figura del equipo que ahora comandará Diego Vázquez aparecía como una posible incorporación de Comunicaciones.

Byron Bonilla continuará en Real Estelí durante 2026

Sin embargo, el medio FútbolNica descartó una posible salida del Estelí y explicó: “En este momento no ha habido contacto. En el pasado sí hubo. A Byron no le ha parecido interesante ir a Comunicaciones”.

Además, comentó que el futbolista de 32 años se quedará en Real Estelí para disputar el Clausura 2026. Con esta noticia, Byron Bonilla comenzará su cuarto año vistiendo la camiseta rojiblanca tras haber llegado en enero de 2023.

Hasta el momento, Real Estelí sólo ha comunicado la salida de Bancy Hernández y la llegada de Diego Vázquez. En los próximos días, con el nuevo entrenador ya confirmado habrá más novedades sobre quiénes se irán y quiénes serán las contrataciones para volver a la cima del fútbol pinolero.