Guatemala

Mientras suena el Fantasma Figueroa, en Comunicaciones reciben al nuevo DT que puede reemplazar a Sopegno: “Llegó de último momento”

Fantasma Figueroa suena cada vez más fuerte en Comunicaciones, equipo que recibió un nuevo director técnico.

Comunicaciones recibe nuevo entrenador, mientras suena Fantasma Figueroa.
Comunicaciones recibe nuevo entrenador, mientras suena Fantasma Figueroa.

Comunicaciones se encuentra en medio de un proceso de reestructuración para la temporada próxima. Tras quedar en el último lugar el Torneo Apertura 2025, la dirigencia fijó nuevos objetivos. Estos deberán cumplirse lo más pronto posible.

La gran mayoría de los nombres se encuentran bajo observación y no tienen su continuidad asegurada. Es el caso del entrenador Iván Franco Sopegno, quien va por la cuerda floja. Es probable que no continúe, aunque no se lo informaron.

Ante esta situación, Los Cremas quedarían acéfalos en su plantilla. Por ende, los dirigentes apuntaron sus cañones a un nuevo director técnico. Todo estaba dado para el arribo de Marco Antonio Figueroa, pero un nuevo nombre se apareció.

Comunicaciones define a su entrenador: un tercer nombre dificulta al Fantasma Figueroa

Según trascendió a través de la información del periodista Juan Carlos Gálvez, las horas de Iván Franco Sopegno al frente del equipo terminaron. Solamente le faltaría la oficialización al cierre de este vínculo, por lo que habrá nuevo entrenador crema.

Estaba todo dado para que Marco Antonio Figueroa ocupe el puesto, aunque un imprevisto surgió. No tiene que ver con un impedimento presentado por quien se fue recientemente de la Selección de Nicaragua, sino por una sorpresiva aparición.

Puede ser una imagen de ‎fútbol americano, fútbol y ‎texto que dice
Comunicaciones quedó en el último puesto de la Liga Nacional de Guatemala (RRSS)
No se conoce el nombre del tercero en discordia, quien llegó a reunirse con el dueño de Comunicaciones gracias a uno de sus poderosos amigos. Su carpeta impactó al mandamás, a quien le “llegó de último momento” en estos días. Por este motivo, el periodista mencionado confirmó que el DT saldrá del Fantasma Figueroa o de este técnico tapado del que no se reveló.

