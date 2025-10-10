Se olvida de La Sele: la imagen de Brandon Aguilera que pocos imaginaban mientras Costa Rica se juega la clasificación al Mundial 2026

Mientras la Selección de Costa Rica se juega puntos vitales rumbo al Mundial 2026, uno de los nombres que más ruido generó por su ausencia en la convocatoria del Piojo Herrera volvió a estar en el centro de la conversación.

Brandon Aguilera, mediocampista del Rio Ave de Portugal, fue descartado por el técnico mexicano y, lejos del entorno de La Sele, mostró en redes sociales una faceta totalmente distinta a la que los aficionados esperaban.

¿Qué estaba haciendo Brandon Aguilera mientras Costa Rica se jugaba la clasificación?

El volante compartió en sus redes imágenes disfrutando de un paseo por Europa, justo mientras el combinado tico se prepara para el duelo ante Nicaragua, un partido clave en la eliminatoria. Las fotos, que rápidamente circularon entre los seguidores de la Tricolor, sorprendieron a muchos que esperaban verlo concentrado o al menos pendiente del rendimiento de sus compañeros.

La decisión de dejar fuera a Aguilera no fue casualidad. Miguel Herrera había sido claro al justificar su ausencia, señalando que el futbolista no estaba mostrando el compromiso ni el nivel esperado.

Brandon Aguilera pasea por Portugal. (Foto: Instagram)

¿Qué había dicho Miguel Herrera de Brandon Aguilera?

“No le han salido las cosas al muchacho. Tiene voluntad, lo vi en la Copa América hacer cosas muy buenas y hoy no le salen. Si no te salen las cosas, tienes que correr y matarte”, explicó el Piojo días atrás.

El estratega agregó que la clave está en la actitud: “La gente dice que no corre. Cuando las cosas no salen, hay que correr. Es un jugador de mucha mayor jerarquía y calidad, pero si no le quedan las cosas, obvio que queda a deber”.

Aguilera, que en su momento fue visto como una de las grandes promesas del fútbol costarricense, atraviesa un momento complicado en su club y ahora también en su relación con la Selección. Su ausencia coincide con un proceso en el que Herrera ha apostado por jugadores más intensos y comprometidos en la recuperación.