Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Nicaragua

Fantasma Figueroa incendia Nicaragua al señalar a los culpables de la goleada ante Haití y apunta a Costa Rica: “Molesta mucho”

La Pinolera atraviesa un momento delicado y el entrenador sumó declaraciones que no colaboraron.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Fantasma Figueroa apuntó contra sus dirigidos tras la derrota de Nicaragua.
© rrssFantasma Figueroa apuntó contra sus dirigidos tras la derrota de Nicaragua.

Nicaragua se incendia con las declaraciones de Marco Antonio Figueroa, quien no dudó en señalar a los culpables de la goleada sufrida contra Haití. Fue por 3-0 y en condición de local, por lo que se despidieron del gran sueño mundialista.

Los haitianos quedaron punteros del Grupo C tras golear a La Pinolera, equipo al que dejó en último lu. Los Catrachos quedaron segundos, con misma cantidad de puntos pero peor diferencia de gol. Los Ticos, en tanto, están en tercer puesto.

El Fantasma no tardó en dar sus declaraciones incendiarias contra muchos de los futbolistas que integran su plantilla. Si bien no dio nombres propios, decidió dar un interrogante para todos los que atendieron al rendimiento de sus dirigidos.

Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones del Grupo C tras la derrota de Nicaragua ante Haití y el empate entre Honduras y Costa Rica

ver también

Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones del Grupo C tras la derrota de Nicaragua ante Haití y el empate entre Honduras y Costa Rica

Fantasma Figueroa ataca a los futbolistas de La Pinolera tras perder por goleada con Haití

“No fuimos dignos rivales contra Haití. Creo que en los primeros 25 minutos no hubo tanta diferencia, pero después carecimos de jugadores que quisieran pisar el área. Un equipo puede llegar 20 veces, 30 veces y si no tiene tres, cuatro, o cinco jugadores cerca del área, difícilmente podamos hacer un gol”, declaró Figueroa.

“Pido una disculpa enorme, porque soy el responsable de esta derrota. Me siento el responsable de esta derrota, pero así lo había comentado: en el fútbol hay que ir e intentar. Para poder trascender, hay que intentar cosas y hoy, lamentablemente, no se pudo. No porque no quisiéramos. Simplemente, no pudimos”, continuó el DT.

Vaya problema: Incertidumbre por el apagón en el partido de Nicaragua vs. Haití en el estadio Nacional de Managua

ver también

Vaya problema: Incertidumbre por el apagón en el partido de Nicaragua vs. Haití en el estadio Nacional de Managua

“Sin citar nombres propios, a veces resultan y a veces no los cambios. Los cambios a medias no resultaron. Algunos sí hicieron lo que yo les pedí, otros no tanto y se va a ver en la siguiente convocatoria contra Costa Rica. Para poder formar parte de una Selección Nacional, hay que estar a la altura. No estuvieron a la altura”, finalizó.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Esto hacía Brandon mientras Costa Rica se jugaba la clasificación
Costa Rica

Esto hacía Brandon mientras Costa Rica se jugaba la clasificación

Costa Rica está a un paso de romper la marca que solo la Generación Dorada alcanzó
Costa Rica

Costa Rica está a un paso de romper la marca que solo la Generación Dorada alcanzó

LDA lo limpió tras 11 años en el club, Jafet Soto confió en él y ahora sorprende en La Sele
Costa Rica

LDA lo limpió tras 11 años en el club, Jafet Soto confió en él y ahora sorprende en La Sele

Borrados: Reinaldo Rueda los apartó y esto sucederá para la 'final' contra Haití
Honduras

Borrados: Reinaldo Rueda los apartó y esto sucederá para la 'final' contra Haití

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo