Fantasma Figueroa incendia Nicaragua al señalar a los culpables de la goleada ante Haití y apunta a Costa Rica: “Molesta mucho”

Nicaragua se incendia con las declaraciones de Marco Antonio Figueroa, quien no dudó en señalar a los culpables de la goleada sufrida contra Haití. Fue por 3-0 y en condición de local, por lo que se despidieron del gran sueño mundialista.

Los haitianos quedaron punteros del Grupo C tras golear a La Pinolera, equipo al que dejó en último lu. Los Catrachos quedaron segundos, con misma cantidad de puntos pero peor diferencia de gol. Los Ticos, en tanto, están en tercer puesto.

El Fantasma no tardó en dar sus declaraciones incendiarias contra muchos de los futbolistas que integran su plantilla. Si bien no dio nombres propios, decidió dar un interrogante para todos los que atendieron al rendimiento de sus dirigidos.

ver también Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones del Grupo C tras la derrota de Nicaragua ante Haití y el empate entre Honduras y Costa Rica

Fantasma Figueroa ataca a los futbolistas de La Pinolera tras perder por goleada con Haití

“No fuimos dignos rivales contra Haití. Creo que en los primeros 25 minutos no hubo tanta diferencia, pero después carecimos de jugadores que quisieran pisar el área. Un equipo puede llegar 20 veces, 30 veces y si no tiene tres, cuatro, o cinco jugadores cerca del área, difícilmente podamos hacer un gol”, declaró Figueroa.

“Pido una disculpa enorme, porque soy el responsable de esta derrota. Me siento el responsable de esta derrota, pero así lo había comentado: en el fútbol hay que ir e intentar. Para poder trascender, hay que intentar cosas y hoy, lamentablemente, no se pudo. No porque no quisiéramos. Simplemente, no pudimos”, continuó el DT.

ver también Vaya problema: Incertidumbre por el apagón en el partido de Nicaragua vs. Haití en el estadio Nacional de Managua

“Sin citar nombres propios, a veces resultan y a veces no los cambios. Los cambios a medias no resultaron. Algunos sí hicieron lo que yo les pedí, otros no tanto y se va a ver en la siguiente convocatoria contra Costa Rica. Para poder formar parte de una Selección Nacional, hay que estar a la altura. No estuvieron a la altura”, finalizó.

Publicidad