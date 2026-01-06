“Acuerdo total”: Rodrigo de Olivera da el bombazo en el mercado de fichajes de Centroamérica

Rodrigo de Olivera no es más jugador del Olancho FC. El jugador uruguayo que marcó 19 goles en el Apertura 2025 ha decidido marcharse de Los Potros.

Olivera tendrá nuevo club y Álvaro de la Rocha ha confirmado que el propio futbolista ejecutó su cláusula de salida para llevar sus goles a otro equipo.

Rodrigo de Olivera paga su Cláusula de salida

“Rodrigo De Olivera acaba de EJECUTAR SU CLÁUSULA DE SALIDA y no es más futbolista de Olancho Fútbol Club”.

Con esto, el jugador puede negociar con cualquier institución para convertirse en su referente en ataque.

Motagua, uno de los más interesados, está en la puja por quedarse con el uruguayo que le ha venido muy bien la Liga Nacional de Honduras.

Un club de San Pedro Sula (Real España o Marathón) ha mostrado su interés, pero no como el Azul Profundo, que tiene la necesidad de un “9” de área.

Comunicaciones de Guatemala también lo tiene el radar, por lo que ya sabiendo que el jugador pagó su propia cláusula puede entrar en las negociaciones.

Todo dependerá de la oferta de cada club para saber el destino de Olivera, que ya dio el primer paso para continuar su carrera profesional lejos de Olancho.

La noticia que confirma Álvaro de la Rocha sobre Rodrigo de Olivera

“Rodrigo De Olivera es nuevo futbolista de Fútbol Club Motagua.

El delantero uruguayo llegó a un acuerdo total para unirse a las filas de ‘Ciclón Azul’. Ayer rescindió su contrato con Olancho FC como se informó.

Un año de contrato. Anotó 19 goles en el Apertura 2025″.

De Olivera tuvo pláticas con Comunicaciones y Municipal, pero nunca llegaron a ser una propuesta oficial.



Propuesta oficial si fue la que presentó Real España pero el jugador ya había aceptado lo ofrecido por Motagua.

