Qué necesita Marathón ante Olimpia para salir campeón del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

Marathón salió del Olímpico de San Pedro Sula con una mezcla de sensaciones: dejó escapar una ventaja tempranera frente a Olimpia, pero al mismo tiempo se llevó un 2-2 que mantiene la final completamente abierta. Con la serie igualada, el Verde llega a Tegucigalpa sabiendo que una noche perfecta lo puede devolver a la cima y cortar una racha larga sin levantar el título.
El contexto también ayuda a leer la vuelta: en esta final no hay gol de visitante y tampoco existe “ventaja deportiva” por tabla. Eso simplifica la cuenta: si no hay ganador en los 90 minutos, la definición se estira con alargue y, si hace falta, con penales.
En ese marco, la consulta es inevitable: ¿qué necesita Marathón ante Olimpia para salir campeón del Apertura 2025? Acá están los escenarios, claros y ordenados.
Qué necesita Marathón para ser campeón
Con el global 2-2, Marathón se consagra así:
- Si Marathón gana (por cualquier marcador): se consagrará campeón del Apertura 2025.
- Si Marathón empata en los 90’: habrá tiempo extra; si continúa igual, penales.
- Si Marathón pierde: el campeón será Olimpia.
Por qué no sirve “especular” con el gol de visita
El reglamento es claro: los goles de visita no valen para definir la Gran Final y, si el empate persiste en la vuelta, el partido se va a tiempos extras y eventualmente a penales.
¿Cuándo y dónde se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?
La final de vuelta del Apertura 2025 se disputará el:
- Día: miércoles 7 de enero
- Hora: 7:00 p. m. (Honduras)
Estadio:Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa)