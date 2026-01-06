Qué necesita Marathón ante Olimpia para salir campeón del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

Marathón salió del Olímpico de San Pedro Sula con una mezcla de sensaciones: dejó escapar una ventaja tempranera frente a Olimpia, pero al mismo tiempo se llevó un 2-2 que mantiene la final completamente abierta. Con la serie igualada, el Verde llega a Tegucigalpa sabiendo que una noche perfecta lo puede devolver a la cima y cortar una racha larga sin levantar el título.

El contexto también ayuda a leer la vuelta: en esta final no hay gol de visitante y tampoco existe “ventaja deportiva” por tabla. Eso simplifica la cuenta: si no hay ganador en los 90 minutos, la definición se estira con alargue y, si hace falta, con penales.

En ese marco, la consulta es inevitable: ¿qué necesita Marathón ante Olimpia para salir campeón del Apertura 2025? Acá están los escenarios, claros y ordenados.

Qué necesita Marathón para ser campeón

Con el global 2-2, Marathón se consagra así:

Si Marathón gana (por cualquier marcador): se consagrará campeón del Apertura 2025.



(por cualquier marcador): del Apertura 2025. Si Marathón empata en los 90’: habrá tiempo extra ; si continúa igual, penales .



en los 90’: habrá ; si continúa igual, . Si Marathón pierde: el campeón será Olimpia.

Por qué no sirve “especular” con el gol de visita

El reglamento es claro: los goles de visita no valen para definir la Gran Final y, si el empate persiste en la vuelta, el partido se va a tiempos extras y eventualmente a penales.

¿Cuándo y dónde se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?

La final de vuelta del Apertura 2025 se disputará el:

Día: miércoles 7 de enero



miércoles Hora: 7:00 p. m. (Honduras)



Estadio:Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa)