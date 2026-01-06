Es tendencia:
Honduras

Qué necesita Marathón ante Olimpia para salir campeón del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

Marathón no pudo sacar ventaja de local en la ida y ahora esto necesita para el partido de vuelta en el estadio Nacional.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Marathón debe hacer algo que pocos han podido en Tegucigalpa.

Marathón salió del Olímpico de San Pedro Sula con una mezcla de sensaciones: dejó escapar una ventaja tempranera frente a Olimpia, pero al mismo tiempo se llevó un 2-2 que mantiene la final completamente abierta. Con la serie igualada, el Verde llega a Tegucigalpa sabiendo que una noche perfecta lo puede devolver a la cima y cortar una racha larga sin levantar el título.

El contexto también ayuda a leer la vuelta: en esta final no hay gol de visitante y tampoco existe “ventaja deportiva” por tabla. Eso simplifica la cuenta: si no hay ganador en los 90 minutos, la definición se estira con alargue y, si hace falta, con penales.

“Acuerdo total”: Rodrigo de Olivera da el bombazo en el mercado de fichajes de Centroamérica

En ese marco, la consulta es inevitable: ¿qué necesita Marathón ante Olimpia para salir campeón del Apertura 2025? Acá están los escenarios, claros y ordenados.

Qué necesita Marathón para ser campeón

Con el global 2-2, Marathón se consagra así:

  • Si Marathón gana (por cualquier marcador): se consagrará campeón del Apertura 2025.
  • Si Marathón empata en los 90’: habrá tiempo extra; si continúa igual, penales.
  • Si Marathón pierde: el campeón será Olimpia.

Por qué no sirve “especular” con el gol de visita

El reglamento es claro: los goles de visita no valen para definir la Gran Final y, si el empate persiste en la vuelta, el partido se va a tiempos extras y eventualmente a penales.

“Sacrificado”: Jeaustin Campos echaría a este futbolista de Real España por fichar a un delantero que viene de marcar 15 goles en Sudamérica

¿Cuándo y dónde se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?

La final de vuelta del Apertura 2025 se disputará el:

  • Día: miércoles 7 de enero
  • Hora: 7:00 p. m. (Honduras)
Estadio:Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa)

