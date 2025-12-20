Se alejan de Nicaragua: el problema que heredará el reemplazante del Fantasma Figueroa rumbo al Mundial 2026

Nicaragua sufrió otro duro golpe para su plantilla. Un mes después de fracasar en las Eliminatorias al Mundial 2026, una inesperada confirmación llegó a oídos de las autoridades. De cara al año próximo, deberán cambiar en varios aspectos.

FENIFUT viene de confirmar la baja de Marco Antonio Figueroa. Después de ser entrenador del equipo durante cuatro temporadas, los resultaros terminaron por obligarlo a abandonar el barco. Dirigió 41 partidos con 1.34 puntos de promedio.

Recientemente, un decreto del estado nicaragüense afectó a dos futbolistas que podían llegar a ser importantes para el inicio de un nuevo ciclo. Ramón Pascal y Diego Otaya no participarán de las convocatorias oficiales, al menos por ahora.

Nicaragua da decreto nacional que aleja a Ramón Pascal y a Diego Otaya de la Selección

Ramón Pascal y Diego Otaya dejaron de ser jugadores elegibles para Nicaragua por no obtener sus documentos antes de enero del 2026, según lo informado por Legión Pinolera a través de su cuenta oficial de Facebook. Son motivos simples.

Al igual que los futbolistas de origen nicaragüense nacidos en Asia, Sudamérica, Norteamérica y Europa dejan oficialmente de ser posibles convocados para las listas de la Selección Nacional desde el inicio del 2026. Se debe a un decreto.

Por eso mismo, muchos padres pinoleros buscan apresurar la naturalización de sus hijos que no nacieron en Centroamérica. En el peor de los casos, no podrían sumarse jamás a ninguna categoría de las selecciones de cualquier disciplina.

Diego Otaya y Ramón Pascal, los futbolistas que no podrán representar a Nicaragua (RRSS).

Diego Otaya y Ramón Pascal fuera de la Selección Nacional

Solamente los deportistas nicaragüenses nacidos en un país centroamericano van a poder participar de las convocatorias de Nicaragua. Quienes hayan nacido fuera de Centroamérica y ya tengan su nacionalidad, no van a perder dicha condición.

En el caso de Pascal y Otaya, ninguno de los dos tenía en sus planes representar a la Selección Pinolera. Si existía alguna chance, por ínfima que sea, desapareció con la confirmación reciente del Estado Nacional dicha esta reglamentación.

Ramón Pascal nació el 10 de mayo de 1997 en Suecia y juega como mediocentro en el IFK Göteborg de la máxima categoría de ese país. Diego Otaya es originario de Estados Unidos, aunque cuenta con nacionalidad peruana. Juega de atacante central en el Club Sporting Cristal de Perú y destaca por su férreo juego aéreo.