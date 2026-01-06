Una declaración breve fue suficiente para encender el ambiente. Erick Lonnis provocó enojo en un sector de la afición de Deportivo Saprissa, mientras que en Liga Deportiva Alajuelense la reacción fue totalmente opuesta.

Como Gerente Deportivo, Erick Lonnis habló sobre lo que fue el Deportivo Saprissa de 2025 y dentro de su balance se refirió a la final disputada contra la Liga Deportiva Alajuelense donde terminaron conquistando la tan deseada 31.

ver también Fue figura en el Apertura 2025, sonó para Saprissa y ahora le dejó un mensaje directo a Erick Lonnis: “Dar el salto”

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre Alajuelense para causar malestar en Saprissa?

Realmente Bastaron solo cuatro palabras para encender la polémica. Erick Lonnis generó una fuerte reacción entre la afición de Deportivo Saprissa y también despertó entusiasmo en la vereda rival al referirse a Liga Deportiva Alajuelense como el “mejor equipo de Centroamérica“.

“Hicimos cambios importantes y haber logrado que un equipo que hace 6 meses no generaba optimismo, llegamos a pelear una final contra el mejor equipo de Centroamérica (Alajuelense) y de compatir de tú a tú en esa final”, aseveró Erick Lonnis para Tigo Sports Costa Rica.

Reacción desde la afición de Alajuelense

Con los números en la mano, la realidad es que la Liga luego de conquistar la 31 y ser tricampeón de la Copa Centroamericana, no hay mucho más para agregar. Actualmente es el mejor equipo y así respondieron algunos aficionados.

“Primera vez que dice algo cierto y coherente con la realidad reconociendo que LDA es el mejor equipo de Centroamérica, nada más que agregar”, puntualizó uno de los seguidores rojinegros.

Publicidad