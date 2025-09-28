El Fantasma Figueroa lo borró de la Selección de Nicaragua y no tardó en responder de manera contundente

El delantero Ariagner Smith vivió una jornada de contrastes en su carrera deportiva. Apenas un día después de ser excluido de la convocatoria de la Selección de Nicaragua por decisión del Fantasma Figueroa, el atacante respondió en la cancha al convertirse en héroe del FK Panevezys, club con el que se consagró campeón de la Copa de Lituania.

ver también El Fantasma Figueroa deja fuera a uno de los hombres habituales de la Selección de Nicaragua para enfrentar a Costa Rica

El artillero pinolero fue determinante en la final disputada este domingo, donde su equipo derrotó 1-0 al Hegelman. El gol de la victoria llegó al minuto 72, cuando Smith sacó de la chistera una definición acrobática que sorprendió al guardameta rival y desató la euforia en las gradas.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Su actuación no solo significó levantar el trofeo, sino también un reconocimiento personal, ya que fue distinguido como Jugador del Partido, ratificando su peso en el fútbol europeo y demostrando que atraviesa un momento clave en su carrera.

Nicaragua con cambios en la convocatoria

Mientras tanto, en suelo pinolero, la noticia de su exclusión sigue generando debate. La convocatoria presentada por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa dejó fuera a Smith y también a Jaime Moreno, dos de los atacantes con mayor recorrido internacional, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la estrategia del técnico chileno.

Publicidad

De cara a la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, Nicaragua se prepara para un par de compromisos cruciales: primero recibirá a Haití y luego visitará a Costa Rica, partidos en los que está obligada a sumar para seguir con vida en la carrera hacia la Copa del Mundo.

Publicidad

ver también Celebra el Fantasma Figueroa: Nicaragua recibe la noticia que alarma a Costa Rica para las Eliminatorias al Mundial 2026

En medio de esta situación, la consagración de Ariagner Smith en Lituania refuerza su cartel como uno de los legionarios más destacados de Nicaragua. Su gol decisivo y el título conquistado son una muestra clara de que, pese a no estar en la convocatoria, sigue siendo un futbolista capaz de marcar diferencias en escenarios importantes.