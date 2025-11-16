Mientras le buscan reemplazante al Fantasma Figueroa, en Nicaragua confirman una gran noticia de cara al Mundial 2026

La Selección de Nicaragua al mando del Fantasma Figueroa disputará este martes ante Haití su último compromiso en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, una fase que ya no le ofrece posibilidades de pelear por la clasificación

Sin embargo, desde el entorno nicaragüense llega una noticia muy positiva relacionada con el próximo proceso mundialista, algo que devuelve la ilusión y proyecta un panorama más alentador.

Recordemos también que Marco Antonio Figueroa no continuará al frente de Nicaragua tras el cierre de las Eliminatorias, y ya suenan varios nombres como posibles reemplazos, entre ellos Claudio Vivas, Paulo Wanchope, Hernán Medford y Primitivo Maradiaga.

¿Cuál es la gran noticia para Nicaragua de cara al Mundial 2026?

El nuevo seleccionador de Nicaragua tendrá la responsabilidad de iniciar desde cero el proyecto rumbo al Mundial 2030, un ciclo que se espera marque un nuevo comienzo para el fútbol nicaragüense.

La gran noticia es que este sábado se llevó a cabo la inauguración del nuevo Estadio de Fútbol Miguel “Chocorrón” Buitrago, una moderna instalación situada en pleno centro de Managua. Y que además, podrá ser aprovechado por la mayor.

Estadio de Fútbol Miguel “Chocorrón” Buitrago

Dicha obra marca el punto de partida del Complejo Deportivo Dignidad, un proyecto pensado para acoger tanto competencias nacionales como eventos internacionales.

Chema Bermúdez, secretario general de la FENIFUT

“La instalación es impresionante, tiene un perfil el estadio para hacer torneos juveniles, como Federación se nos ha aprobado eso, cumple con todos los requisitos de Concacaf para poder desarrollar torneos y seguramente tendremos más de un partido internacional de la selección mayor”, afirmó Chema Bermúdez, secretario general de la FENIFUT.