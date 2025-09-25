Celebra el Fantasma Figueroa: Nicaragua recibe la noticia que alarma a Costa Rica para las Eliminatorias al Mundial 2026

Nicaragua recibió una noticia que enciende las alarmas en Costa Rica en medio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ambas plantillas ultiman detalles para ir a por los cuatro partidos que las separan del gran sueño. Dejarán todo en cancha.

La Pinolera se encuentra en el último lugar del Grupo C de Concacaf, liderado por Honduras. Los Ticos hacen las veces de escoltas, mientras que Haití está en la tercera ubicación. Las próximas dos ventanas serán definitivas para la división.

Marco Antonio Figueroa recibió una de las confirmaciones que más esperaba de cara a los encuentros respectivos al mes de octubre. Esto pone en alerta a todos sus competidores, especialmente a aquellos dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera.

Fenifut confirmó entradas agotadas para jugar de local Eliminatorias al Mundial 2026

Nicaragua confirmó que su próximo partido de Eliminatorias al Mundial 2026 se jugará a cancha llena. El mismo será el próximo 9 de octubre ante sus pares de Haití. Tendrá lugar en el Estadio Nacional de Managua, ante una gran multitud.

Para el empate 1-1 ante Costa Rica, 19532 espectadores presenciales alentaron a La Pinolera desde las gradas. El número se repetirá para la presentación venidera. Así lo anunció la Federación Nicaragüense de Fútbol al cerrar la venta de tickets.

Matemáticamente, los dirigidos por Marco Antonio Figueroa aún cuentan con posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo, inclusive de manera directa. El resultado de cada partido será determinante para lograr el objetivo histórico.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Nicaragua en el Grupo C

Local vs. Haití , 9 de octubre.

, 9 de octubre. Visita vs. Costa Rica , 13 de octubre.

, 13 de octubre. Local vs. Honduras , 13 de octubre.

, 13 de octubre. Visita vs. Haití, 18 de noviembre.