El Fantasma Figueroa deja fuera a uno de los hombres habituales de la Selección de Nicaragua para enfrentar a Costa Rica

Marco Antonio Figueroa, entrenador de la Selección de Nicaragua, dio a conocer la nómina de jugadores que serán parte de los siguientes partidos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, cuando reciba la visita de Haití y luego vaya a Costa Rica por la Fecha FIFA de octubre.

El Fantasma dio una gran sorpresa luego de dar a conocer que no tomó en cuenta a Jaime Moreno, quien había sido habitual en las últimas convocatorias e incluso titular, pero confió en Jorge García de Matagalpa FC que actualmente es uno de los goleadores del campeonato nicaragüense.

Además, hay otros cambios con respecto a los elementos que estuvieron en septiembre, como la entrada de Evert Martínez por Steven Cáceres, mientras que Anyelo Velásquez llega para ocupar el lugar de Emmanuel Gómez quien tampoco entró en los planes de Figueroa para estos compromisos.

Esta es la convocatoria de Nicaragua

Porteros: Alyer López, Miguel Rodríguez y Brandon Mayorga

Defensas: Henry Niño, Juan Luis Pérez, Oscar Acevedo, Josué Quijano, Junior Delgado, Justing Cano, Anyelo Velásquez, Melvin Hernández, Evert Martínez y Christian Reyes.

Volantes: Jonathan Moncada, Jason Cronel, Juan Barrera, Marlon López, Jacob Montes, Ariel Arauz y Matías Belli.

Delanteros: Byron Bonilla, Bancy Hernández y Jorge García.