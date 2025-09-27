Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

El Fantasma Figueroa deja fuera a uno de los hombres habituales de la Selección de Nicaragua para enfrentar a Costa Rica

El entrenador de los pinoleros dio a conocer el listado de futbolistas para los siguientes partidos, aunque sorprendió con su decisión.

javier pineda

Por Javier Pineda

El Fantasma sorprende a Nicaragua y a Costa Rica
© ESPNEl Fantasma sorprende a Nicaragua y a Costa Rica

Marco Antonio Figueroa, entrenador de la Selección de Nicaragua, dio a conocer la nómina de jugadores que serán parte de los siguientes partidos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, cuando reciba la visita de Haití y luego vaya a Costa Rica por la Fecha FIFA de octubre.

Celebra el Fantasma Figueroa: Nicaragua recibe la noticia que alarma a Costa Rica para las Eliminatorias al Mundial 2026

ver también

Celebra el Fantasma Figueroa: Nicaragua recibe la noticia que alarma a Costa Rica para las Eliminatorias al Mundial 2026

El Fantasma dio una gran sorpresa luego de dar a conocer que no tomó en cuenta a Jaime Moreno, quien había sido habitual en las últimas convocatorias e incluso titular, pero confió en Jorge García de Matagalpa FC que actualmente es uno de los goleadores del campeonato nicaragüense.

Además, hay otros cambios con respecto a los elementos que estuvieron en septiembre, como la entrada de Evert Martínez por Steven Cáceres, mientras que Anyelo Velásquez llega para ocupar el lugar de Emmanuel Gómez quien tampoco entró en los planes de Figueroa para estos compromisos.

Publicidad

Esta es la convocatoria de Nicaragua

Porteros: Alyer López, Miguel Rodríguez y Brandon Mayorga

Defensas: Henry Niño, Juan Luis Pérez, Oscar Acevedo, Josué Quijano, Junior Delgado, Justing Cano, Anyelo Velásquez, Melvin Hernández, Evert Martínez y Christian Reyes.

“No es verdad”: El futbol de Nicaragua recibe la confirmación que da calma en medio de las Eliminatorias

ver también

“No es verdad”: El futbol de Nicaragua recibe la confirmación que da calma en medio de las Eliminatorias

Volantes: Jonathan Moncada, Jason Cronel, Juan Barrera, Marlon López, Jacob Montes, Ariel Arauz y Matías Belli.

Publicidad

Delanteros: Byron Bonilla, Bancy Hernández y Jorge García.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Con Keylor Navas involucrado: Edrick Menjivar estalla contra el Fantasma Figueroa y dice lo que nadie se atreve a decir
Honduras

Con Keylor Navas involucrado: Edrick Menjivar estalla contra el Fantasma Figueroa y dice lo que nadie se atreve a decir

Reinaldo Rueda pone de rodillas a Nicaragua y Fantasma Figueroa ante los ojos de Concacaf; Honduras ya celebra
Honduras

Reinaldo Rueda pone de rodillas a Nicaragua y Fantasma Figueroa ante los ojos de Concacaf; Honduras ya celebra

El error que toda Honduras le señala al Fantasma Figueroa y que sentencia a Nicaragua en las Eliminatorias
Honduras

El error que toda Honduras le señala al Fantasma Figueroa y que sentencia a Nicaragua en las Eliminatorias

Revés para Saprissa: el anuncio oficial de Fedefútbol que preocupa a los morados
Deportivo Saprissa

Revés para Saprissa: el anuncio oficial de Fedefútbol que preocupa a los morados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo