“Es el momento”: Fantasma Figueroa se olvida de Nicaragua y entra en la órbita de una selección que nadie imaginaba

A pesar del impresionante crecimiento que ha tenido la Selección de Nicaragua durante los últimos tres años bajo el mando de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, la FENIFUT tomó la decisión de no renovar el contrato del técnico chileno.

De esta manera, el duelo que la Azul y Blanco disputará ante Haití en el cierre de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, ya sin esperanzas de clasificación, será el último del estratega al frente del equipo.

“Aceptaría renovar sin dudarlo, pero en este país hay aspectos que no reciben el aprecio que merecen“, lamentó Figueroa en su conferencia más reciente, visiblemente frustrado con la determinación de la Federación Nicaragüense.

Figueroa se olvida de Nicaragua

Con el final de su gestión ya decretado, Figueroa comenzó a mirar hacia adelante con un gesto que llamó la atención en las redes sociales. A través de su cuenta de X, el sudamericano reposteó una publicación de un aficionado que lo proponía como nuevo técnico de la Selección de Chile: “La mejor opción para la banca de la Roja. Es el momento de @ghostfigueroa”, escribió el usuario @__liwi.

El Fantasma no añadió palabras, pero su retuit dejó bien en claro cuál es su postura. Avalado por una larga trayectoria en clubes como Universidad Católica, O’Higgins, Universidad de Chile, Everton y Cobreloa, el chileno dio a entender que dirigir a su selección nacional es una posibilidad que le seduce.

La Roja, en crisis y sin brújula

La Selección de Chile atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente. No solo quedó fuera del Mundial 2026: con esta, ya suma tres Copas del Mundo consecutivas sin clasificar, un golpe durísimo para una generación que nunca encontró un recambio adecuado tras alcanzar un bicampeonato americano.

En medio del caos, algunos nombres que suenan para asumir la Roja son Manuel Pellegrini, Marcelo Gallardo, Gustavo Álvarez. Pero ahora, casi sin que nadie lo esperara, el Fantasma Figueroa empieza a aparecer en la conversación. A sus 63 años, su inminente salida de Nicaragua lo deja disponible y, por lo visto en redes, con ganas de aceptar el desafío.