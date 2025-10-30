Después de la doble fecha de Eliminatorias en octubre, la Selección de Nicaragua se quedó sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026. Los Pinoleros cayeron ante Haití por 3-0 en condición de local y luego perdieron 4-1 frente a Costa Rica de visitante.

Tras cuatro jornadas, el equipo comandado por el Fantasma Figueroa suma apenas un punto producto del empate contra los Ticos en el inicio de las Eliminatorias Concacaf. Por este motivo, el entrenador chileno tendría sus últimos días al frente de Nicaragua.

Fenifut define el futuro del Fantasma Figueroa en Nicaragua

De acuerdo a la información del medio Marca Personal Nicaragua, la Federación Nicaragüense de Fútbol tomará la decisión de no renovarle el contrato a Figueroa después de la doble fecha de noviembre. El Fantasma tendría, de esta manera, sus últimos dos juegos.

ver también Toda Nicaragua conmocionada por el regreso de una de sus máximas figuras: salió del retiro y jugará en Estados Unidos

Según reveló La Prensa Nicaragua, el futuro todavía deberá confirmarse cuando finalicen los partidos ante Honduras y Haití. Sin embargo, el mencionado medio recalcó que “la realidad es que la decisión ya esta tomada para no renovarle“.

El propio Fantasma Figueroa había dicho, meses atrás, que lo habían contratado para poner a Nicaragua en el Mundial 2026. De no cumplir con este objetivo, aseguró que su ciclo estaría terminado.

“Si llego a cumplir el objetivo de ir al Mundial, felicidades. Si no llego, ahí me voy a ir por el mismo lugar, por el mismo aeropuerto, no me voy a esconder de nadie y voy a salir de aquí con grandes amistades”, confesó en marzo de este año sobre su cargo.

Publicidad