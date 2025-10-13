Miguel Herrera le responde al Fantasma Figueroa: el DT de Costa Rica no se guardó nada tras el triunfo contra Nicaragua

La Selección de Costa Rica cerró con fuerza su participación en la tercera fecha de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera goleó 4-1 a Nicaragua en el INS Estadio y dejó una imagen convincente ante su afición, consolidando su posición en la tabla y mostrando una versión más equilibrada que en partidos anteriores.

Sin embargo, el resultado no pasó desapercibido para el técnico rival. Tras el pitazo final, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, entrenador de la selección nicaragüense, sorprendió con unas declaraciones que encendieron la polémica.

“El marcador no refleja lo que pasó en el partido. Costa Rica no generó mucho juego. Perdemos por cuatro errores de nuestro portero Miguel Rodríguez, toda la culpa es de él y mía por ponerlo”, lanzó el técnico chileno, responsabilizando directamente al guardameta por la derrota.

¿Qué le respondió Miguel Herrera al DT de Nicaragua?

Consultado al respecto, Miguel Herrera fue categórico y respondió sin entrar en polémicas, pero dejando clara su postura: “Hemos ganado en orden, hicimos un buen partido, el resultado fue justo”.

Sobre los comentarios de su colega, el mexicano fue directo: “El portero tuvo un error, lo que diga el Fantasma Figueroa es cosa de él.” Con esa frase, Herrera evitó prolongar la controversia y defendió el mérito de su equipo, que mostró solidez, presión alta y efectividad frente al arco rival.

El triunfo, además, llegó en un contexto cargado por el escándalo previo al encuentro, cuando la Fuerza Pública costarricense ingresó al camerino nicaragüense para notificar a un jugador por un proceso judicial, pero dentro del terreno de juego Costa Rica fue superior y capitalizó sus oportunidades con autoridad.