Keylor Navas conmueve a todos: la leyenda de Costa Rica tuvo un gesto con el portero de Nicaragua que recorrerá el mundo

La noche en que Costa Rica goleó 4-1 a Nicaragua por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 no solo dejó una victoria sólida para La Sele, sino también una imagen que trascendió el resultado. Mientras los ticos celebraban y el público aplaudía, un gesto de Keylor Navas se robó todas las miradas y conmovió a los aficionados de ambos países.

El encuentro, disputado en el INS Estadio, estuvo marcado por los errores del guardameta nicaragüense Miguel Rodríguez, quien tuvo una noche para el olvido. Dos fallas suyas derivaron en goles costarricenses, y al final del partido su propio técnico, Fantasma Figueroa, lo expuso sin piedad.

“Los goles de Costa Rica fueron por errores puntuales de nuestro portero. Miguel Rodríguez cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional… No hice el cambio porque lo iba a matar anímicamente, pero se está sacando solo de la Selección. Vamos a buscar otras opciones para noviembre”, declaró el entrenador, generando polémica y compasión a la vez.

¿Qué hizo Keylor Navas con el portero de Nicaragua?

Con el joven portero visiblemente afectado por la situación, Keylor Navas, que no participó del encuentro pero estuvo presente acompañando al grupo, decidió acercarse al camerino visitante al finalizar el partido. El ex arquero del Real Madrid y leyenda del fútbol costarricense buscó al nicaragüense, lo abrazó, le ofreció palabras de aliento y compartió algunos consejos sobre cómo sobreponerse a una noche difícil.

Según testigos, Navas le recordó que todos pueden cometer errores y que lo importante es seguir trabajando. El gesto fue recibido con emoción por Rodríguez, que no pudo ocultar las lágrimas tras una jornada cargada de críticas.

Las imágenes del momento comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se viralizaron en toda la región. Aficionados de Nicaragua, Costa Rica y otros países aplaudieron la actitud del guardameta tico, calificándola como un ejemplo de humildad, empatía y grandeza deportiva.