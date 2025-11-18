Luego del partido que la Selección de Nicaragua le ganó 2-0 a Honduras, poniéndole suspenso a la carrera en el Grupo C de las Eliminatorias hacia el Mundial 2026, el futbolista Byron Bonilla lanzó una declaración explosiva en la cual deslizó que uno de sus compañeros realizó amaños en la fecha FIFA de octubre.

Aunque no dio nombres, por sus palabras, pareciera haber apuntado contra el portero Miguel Rodríguez, quien cometió errores decisivos en las derrotas frente a Haití (3-0) y, sobre todo, Costa Rica (4-1). Una vez finalizó el encuentro, Keylor Navas se acercó a consolar al ex Diriangén. Y su entrenador, Marco Antonio Figueroa, lo liquidó en rueda de prensa, borrándolo de la siguiente nómina.

“Se están olvidando de un punto y yo sí quiero decirlo. Lo que pasó en partidos atrás no es casualidad, de perdonar a alguien. Simplemente, esa persona sabe lo qué hizo, por qué lo hizo y esas no son cosas que pasan de día a día. Son cosas que para mí están raras, pero el equipo se comportó a como tenía que ser“, denunció Bonilla en zona mixta. Y ahora, se tomarán cartas en el asunto.

¿Qué decisión tomo la Federación de Nicaragua con Byron Bonilla?

De acuerdo a la información del sitio El Balón al 10, Byron Bonilla “será citado por la Comisión de Integridad de la Fenifut (Federación Nicaragüense de Fútbol) para aclarar sus más recientes declaraciones”.

Naturalmente, esto ocurriría en su regreso al país, ya que viajó con la Selección a Willemstad, Curazao, para enfrentar a Haití en el cierre de las Eliminatorias. En el caso de darse, a raíz de los múltiples casos de amaño que ha habido en el fútbol de Nicaragua en el último tiempo, la FIFA podría llegar a intervenir.

A este tema se refirió el periodista Nectalí Mora Zeledón: “He preguntado en la Federación este fin de semana qué ha pasado y me han dicho: ‘Nosotros no tenemos ninguna notificación sobre eso que insinuó Bonilla’. No hay investigación, no hay notificación de FIFA“, contó.

Con el fin de evitar la manipulación de partidos, la institución que preside Gianni Infantino creó el Departamento de Integridad. “Esta área tiene un software que detecta los movimientos en las casas de apuestas: todos los torneos tiene un promedio de cuánto dinero entra en un partido. Cuando ese promedio se multiplica o se excede demasiado, salta una alerta y la gente de Integridad revisa por qué salto, cuánta plata entró y revisan la jugada de ese partido”, detalló Zeledón.

Y advirtió: “Si aquí hubo lo que Bonilla insinuó, la FIFA le va a mandar a la Federación tarde o temprano que este partido es sospechoso porque pasó esto y esto. Y van a citar a los jugadores, porque con los últimos sancionados fue así. Más en la liga nicaragüense, más en una liga donde hay sospechas. Si ha pasado algo, FIFA lo va a investigar y va a mandar las pruebas que la Fenifut necesita para encargarse de eso”.

“Le pido a José María Bermúdez, secretario general, a Integridad, que una vez que Bonilla llegue al país le pregunten si tiene pruebas. Este es un tema serio, delicado, sobre el cual no se puede andar tirando chifletas en conferencia de prensa sin evidencia. Uno no puede jugar con la reputación de las personas”, concluyó el reportero nicaragüense.