Bajas confirmadas: Alajuelense sorprende con la salida de tres figuras después del histórico título

El fútbol femenino de Liga Deportiva Alajuelense vive un momento sin precedentes. Las Leonas acaban de levantar su noveno título consecutivo, además de cerrar el 2025 con la Copa Interclubes de la Uncaf y el campeonato de Primera División, consolidándose como el equipo más dominante de la región.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a la continuidad de una planilla casi intacta para encarar el 2026, el club rojinegro sorprendió con una noticia que no pasó desapercibida: tres jugadoras no continuarán en la institución.

¿Cuáles son las jugadoras que no seguirán en Alajuelense?

De manera oficial, Alajuelense confirmó las salidas de Valery Sandoval, Sofía Varela y Ana María Gilbertson, tres futbolistas que formaron parte del proceso reciente del equipo campeón.

El caso de Ana María Gilbertson Rojas llamó particularmente la atención. La atacante, de 29 años, llegó en marzo de 2025 con un amplio recorrido en el fútbol de Estados Unidos. Formada en la Universidad de Notre Dame, tuvo pasos por clubes de alto nivel como Portland Thorns y Houston Dash en la National Women’s Soccer League (NWSL). Su llegada generó expectativa, ya que se perfilaba como un refuerzo de peso para el ataque rojinegro.

Tweet placeholder

Por su parte, Sofía Varela regresó recientemente tras su préstamo en Millonarios de Colombia, una experiencia que le permitió sumar minutos internacionales antes de volver a la institución manuda.

Publicidad

Publicidad

En el caso de Valery Sandoval, la lateral derecha venía de destacarse con Puerto Viejo, ganándose un espacio dentro del plantel campeón gracias a su rendimiento y proyección.

ver también Gracias a Machillo Ramírez: Alexis Gamboa concreta su gran salto después del 2025 soñado que vivió en Alajuelense

Las salidas se dan justo después de uno de los periodos más exitosos en la historia del club, lo que abre interrogantes sobre cómo se reconfigurará el plantel de Las Leonas para el 2026. Pese a las bajas, en Alajuelense confían en mantener el alto nivel competitivo que las llevó a dominar el fútbol femenino nacional y regional en los últimos años.