Tras la llegada de Bancy Hernández a Saprissa, otra figura de Nicaragua cambia de equipo: “jugará Copa Libertadores”

Nicaragua cierra la temporada 2025 como puede. Después de numerosos golpes recibidos en el año, intentarán que lo próximo sea mejor para todos. Tanto desde el nivel local como en el plano internacional muchas cosas sufrirán sus cambios.

Perder ante Guadalupe en el repechaje a la Copa Oro 2025 y fracasar durante las Eliminatorias al Mundial 2026 sellaron un calendario paupérrimo para todos los pinoleros. En busca de superarse para lo próximo, sus figuras mutarán el rumbo.

Dos de los máximos exponentes que tiene la Selección Nacional eligieron dónde pasarán el próximo año. Jaime Moreno, el máximo goleador nicaragüense, jugará la prestigiosa Copa Libertadores de América. También emigrará Junior Arteaga.

Nicaragua tendrá a Jaime Moreno en la Copa Libertadores de América

Según comunicó el sitio FutbolNica a través de su perfil de Facebook, el goleador Jaime Moreno “jugará Copa Libertadores nuevamente”. Si bien no trascendió cuál será su nuevo equipo, se conoció que partirá próximamente rumbo a Venezuela.

Moreno conoce el fútbol venezolano. Nació en dicho país, se formó en Deportivo Anzoátegui, así como pasó por Deportivo Lara y Estudiantes de Mérida. Jugó en la Selección Sub-20 Vinotinto, donde marcó un único gol en tres cruces oficiales.

En cuanto a Junior Arteaga, se sumará al Sacachispas de la Segunda División del fútbol de Guatemala. “Es un proyecto muy bonito. Me han tratado muy bien desde el primer minuto, con extraordinarias condiciones para mi familia”, dijo Arteaga.

Bancy Hernández, el fichaje sorpresa del Saprissa para jugar la temporada 2026

Bancy Cristhoffer Hernández Soza nació el 27 de junio del 200 en Nicaragua, más precisamente en Río Blanco, Metagalpa. Para sus inicios como futbolista, varios medios locales destacaban su velocidad y capacidad para desequilibrar.

Este extremo de 25 años fue autor de un golazo desde afuera del área que le dio el triunfo a Real Estelí sobre Saprissa en la Copa Centroamericana 2023. También destacó en la edición 2024 de esta competencia, durante el 1-1 ante Alajuelense.

Hernández es un nombre habitual para las convocatorias pinoleras, donde tuvo su primera vez el 29 de enero del 2022. Desde aquel momento, acumuló unas 24 presentaciones con un total de cuatro anotaciones y tres asistencias.