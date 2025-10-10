“Tomo mi responsabilidad”: Jugador de la Selección de Nicaragua da la cara luego de los cuestionamientos del Fantasma Figueroa

La Selección de Nicaragua vivió una noche para el olvido al caer 3-0 ante Haití en el Estadio Nacional de Managua, un resultado que no solo complica su camino rumbo a la Copa del Mundo 2026, sino que también ha desatado una tormenta interna en el vestuario. La derrota dejó al conjunto pinolero en una posición crítica dentro de las Eliminatorias de la Concacaf, y las repercusiones no tardaron en llegar.

El técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa ha sido duramente señalado por la afición y la prensa local, pero el entrenador chileno también apuntó hacia el rendimiento de algunos de sus futbolistas. De hecho, trascendió que cuatro jugadores fueron apartados del plantel, una medida que refleja la tensión que vive el combinado nicaragüense tras el descalabro en casa.

Uno de los protagonistas de la noche fue el guardameta Miguel Rodríguez, quien falló en una de las jugadas que derivaron en gol y fue objeto de duras críticas tanto en redes sociales como en las gradas. Sin embargo, el arquero no eludió la responsabilidad y decidió dar la cara, enviando un mensaje de autocrítica y agradecimiento hacia la afición nicaragüense.

Miguel Rodríguez se disculpa con la afición de Nicaragua

“Quiero agradecer a la afición nicaragüense por acompañarnos anoche y por quedarse como siempre a nuestro lado, a pesar de la tormenta. A esta misma afición le pido una disculpa por mi error. Los errores son parte del fútbol y de la vida, los cometen quienes están en la cancha”, expresó Rodríguez en un comunicado difundido tras el encuentro.

El guardameta, que ha sido uno de los referentes del equipo en los últimos años, agregó: “Se supone que los que estamos allí damos lo mejor de nosotros. Anoche no supe hacerlo y tomo mi responsabilidad. Mi mayor orgullo es portar esta camisa y cantar con ustedes ‘Salve a ti Nicaragua’. Hoy toca aprender y seguir adelante”.

La Selección de Nicaragua deberá pasar página rápidamente, ya que se enfrentará a Costa Rica en condición de visitante, en un duelo que se perfila como una final anticipada. Un nuevo tropiezo en territorio tico podría significar el adiós definitivo al sueño mundialista, por lo que el “Fantasma” Figueroa y sus dirigidos están obligados a reaccionar si quieren mantener viva la esperanza.