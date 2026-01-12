La Selección de Honduras acaba de convocar a una gran promesa que se desempeña en la academia del Inter Miami. Anteriormente, había sido parte de la Selección de Nicaragua, por lo que podría nacer un nuevo conflicto entre las federaciones centroamericanas.

El joven es Leandro Padilla, futbolista de apenas 16 años y que ya tuvo una buena participación con la Sub-17 de Nicaragua. Sin embargo, por la presión de su padre de nacionalidad hondureña, aceptó la nómina reciente del seleccionado catracho.

El mediocampista nacido en Estados Unidos estuvo junto a Nicaragua en el Pre-Mundial Sub-17. El equipo pinolero realizó los mismos puntos que México, pero por diferencia de gol terminó en el segundo lugar y no logró la clasificación a la Copa del Mundo 2025.

De jugar con Nicaragua a ser convocado por Honduras

Este lunes, Padilla dio la sorpresa e inició el microciclo con la H, el cual finalizará el próximo 16 de enero. El volante del Inter Miami es el único legionario entre los convocados. El resto está conformado por jugadores de equipos hondureños.

Según la información de La Prensa Nicaragua, “el papá influyó para que cambiara de selección“. Además, agregó que “las personas cercanas al cuerpo técnico de la Sub-17 aseguran que el papá de Padilla no quería que su hijo jugara con Nicaragua“.

Sin embargo, la insistencia de su madre para que represente a los Pinoleros pesó desde que el mediocampista tuvo 14 años. Ahora, la injerencia es del padre de Padilla, quien sueña verlo con la camiseta de la H.