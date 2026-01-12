Saprissa le renovó: Erick Lonnis anuncia una llamativa decisión que genera enojo ente los morados

El Deportivo Saprissa volvió a quedar en el centro del debate entre su afición tras una decisión tomada desde la dirigencia, justo en un momento donde el club intenta reordenarse deportiva y financieramente. Esta vez, el anuncio no pasó desapercibido y generó una ola de reacciones negativas en redes sociales.

¿Cuál es el futbolista al que le renovaron el contrato?

El protagonista es Ricardo Blanco, futbolista que el torneo anterior logró regresar a las canchas luego de estar más de dos años fuera de competencia debido a una serie de lesiones. Pese a ese largo periodo de inactividad y a la poca continuidad que tuvo tras su retorno, el club decidió renovarle el contrato por seis meses más.

La noticia fue confirmada por Erick Lonnis, integrante del Comité Deportivo morado, durante una conferencia de prensa: “Reconocer la recuperación de Ricardo Blanco, que le hemos firmado un contrato por seis meses más después, quien pasó por un momento difícil por sus lesiones y estamos bastante contentos”.

El dirigente enmarcó la decisión dentro de una planificación que, según explicó, busca equilibrio en la planilla: “Creemos que es un equipo equilibrado, buscamos cosas que el cuerpo técnico quería y nos sentimos satisfechos con eso”.

Saprissa le renovó a Ricardo Blanco.

Blanco reapareció oficialmente el 26 de octubre, en el partido ante Puntarenas, cuando Saprissa se impuso 2-1 y el lateral ingresó de cambio en los minutos finales. Ese encuentro marcó su regreso tras un largo proceso de recuperación.

El enojo de los morados

Sin embargo, el anuncio de la renovación no fue bien recibido por un sector importante de la afición. En redes sociales, numerosos seguidores morados expresaron su enojo y preocupación, señalando el extenso historial de lesiones del jugador, la escasa cantidad de minutos disputados en los últimos años y el hecho de que mantiene un salario elevado, en un contexto donde el club ha insistido en la necesidad de ordenar sus finanzas.

La reacción de los morados en X.

La decisión reabre el debate entre reconocimiento humano y criterio deportivo. Mientras la dirigencia destaca el esfuerzo de recuperación de Blanco, parte de la afición cuestiona si la renovación responde realmente a lo que hoy necesita Saprissa dentro de la cancha.