Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Impacto en el mercado: Anthony Hernández consigue el salto soñado tras brillar en el Alajuelense que lo ganó todo

El gran torneo de Anthony Hernández con el Alajuelense campeón se traduce en un fuerte impacto en el mercado.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Anthony Hernández tuvo una temporada consagratoria.
© LDA.Anthony Hernández tuvo una temporada consagratoria.

Cuando Anthony Hernández regresó a Liga Deportiva Alajuelense tras una temporada a préstamo en Puntarenas FC, pocos en el mundo manudo imaginaban en qué terminaría convirtiéndose el extremo de 24 años hacia finales de 2025.

En el equipo manudo que se coronó campeón del Torneo Apertura 2025 bajo la dirección de Óscar “Machillo” Ramírez, el veloz porteño disputó 18 partidos y anotó tres goles. Más allá de los números, Hernández fue una carta constante de desequilibrio, ya sea como titular o ingresando desde el banco.

“Hizo una oferta”: Alajuelense acelera por Jorge Álvarez y concreta el movimiento que puede sacarlo ya mismo de Olimpia

ver también

“Hizo una oferta”: Alajuelense acelera por Jorge Álvarez y concreta el movimiento que puede sacarlo ya mismo de Olimpia

Donde su impacto fue todavía mayor fue en la Copa Centroamericana. Allí, Anthony Hernández firmó su versión más determinante: convirtió tres goles clave, repartió dos asistencias y generó penales en momentos decisivos, siendo un factor fundamental para que la Liga levantara el tricampeonato regional.

Anthony Hernández la rompió en la Copa Centroamericana (Instagram).

Anthony Hernández la rompió en la Copa Centroamericana (Instagram).

Anthony Hernández alcanza un nuevo nivel

Esa temporada consagratoria tuvo una consecuencia directa fuera del campo. El presente deportivo de Hernández se reflejó con fuerza en su valor de mercado, siguiendo una tendencia que también alcanzó a varios de sus compañeros. Junto a nombres como Santiago Van der Putten y Alexis Gamboa, el extremo experimentó un crecimiento notable en su cotización.

Según los datos de la plataforma especializada Transfermarkt, luego de alcanzar la estrella 31 el valor de Anthony Hernández se incrementó en 150 mil euros, pasando de 300 mil a 450 mil. Se trata del mayor salto económico de toda su carrera y, al mismo tiempo, de la valuación más alta que ha alcanzado hasta el momento.

Publicidad
(Transfermarkt.com).

(Transfermarkt.com).

“No hay acuerdo”: Alajuelense enfrenta el revés que frena la llegada de Ángel Zaldívar cuando Machillo Ramírez ya lo esperaba

ver también

“No hay acuerdo”: Alajuelense enfrenta el revés que frena la llegada de Ángel Zaldívar cuando Machillo Ramírez ya lo esperaba

Con esa cifra, Hernández se posiciona como el octavo jugador más valioso de la planilla que dirige Machillo Ramírez, igualando su cotización con Alejandro Bran y superando a futbolistas de peso como Guillermo Villalobos (400 mil euros) y Joel Campbell (350 mil).

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jorge Álvarez toma la decisión más drástica en Olimpia y desata la locura de Alajuelense
Concacaf

Jorge Álvarez toma la decisión más drástica en Olimpia y desata la locura de Alajuelense

Saprissa vs. Puntarenas: ¿A qué hora y cómo ver el partido?
Deportivo Saprissa

Saprissa vs. Puntarenas: ¿A qué hora y cómo ver el partido?

"Es suficiente": Jafet Soto toma un drástica decisión en Herediano
Costa Rica

"Es suficiente": Jafet Soto toma un drástica decisión en Herediano

Jeaustin Campos es sorprendido por Nixon Cruz y toda Honduras ya conoce la decisión que tomó
Honduras

Jeaustin Campos es sorprendido por Nixon Cruz y toda Honduras ya conoce la decisión que tomó

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo