Impacto en el mercado: Anthony Hernández consigue el salto soñado tras brillar en el Alajuelense que lo ganó todo

Cuando Anthony Hernández regresó a Liga Deportiva Alajuelense tras una temporada a préstamo en Puntarenas FC, pocos en el mundo manudo imaginaban en qué terminaría convirtiéndose el extremo de 24 años hacia finales de 2025.

En el equipo manudo que se coronó campeón del Torneo Apertura 2025 bajo la dirección de Óscar “Machillo” Ramírez, el veloz porteño disputó 18 partidos y anotó tres goles. Más allá de los números, Hernández fue una carta constante de desequilibrio, ya sea como titular o ingresando desde el banco.

Donde su impacto fue todavía mayor fue en la Copa Centroamericana. Allí, Anthony Hernández firmó su versión más determinante: convirtió tres goles clave, repartió dos asistencias y generó penales en momentos decisivos, siendo un factor fundamental para que la Liga levantara el tricampeonato regional.

Anthony Hernández la rompió en la Copa Centroamericana (Instagram).

Anthony Hernández alcanza un nuevo nivel

Esa temporada consagratoria tuvo una consecuencia directa fuera del campo. El presente deportivo de Hernández se reflejó con fuerza en su valor de mercado, siguiendo una tendencia que también alcanzó a varios de sus compañeros. Junto a nombres como Santiago Van der Putten y Alexis Gamboa, el extremo experimentó un crecimiento notable en su cotización.

Según los datos de la plataforma especializada Transfermarkt, luego de alcanzar la estrella 31 el valor de Anthony Hernández se incrementó en 150 mil euros, pasando de 300 mil a 450 mil. Se trata del mayor salto económico de toda su carrera y, al mismo tiempo, de la valuación más alta que ha alcanzado hasta el momento.

Con esa cifra, Hernández se posiciona como el octavo jugador más valioso de la planilla que dirige Machillo Ramírez, igualando su cotización con Alejandro Bran y superando a futbolistas de peso como Guillermo Villalobos (400 mil euros) y Joel Campbell (350 mil).