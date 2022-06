Nicaragua quiere cerrar su 2022 en Liga de Naciones de la Concacaf venciendo a Bahamas para seguir en la cima del Grupo C. Y este podría ser el XI de Marco Figueroa para hoy.

Nicaragua vs Bahamas hoy por Liga de Naciones de la Concacaf 2022: posible alineación de Marco Figueroa para la fecha 4 del Grupo C

La Selección de Nicaragua deberá pasar una última prueba en la Liga de Naciones de la Concacaf en este 2022. Hoy recibirá a Bahamas en Managua por la 4ª jornada, en lo que será un trámite accesible si se tiene en cuenta lo visto en el recinte triunfo por 2-0. Pero no debe confiarse. Y, sobre todo, deberá golear si se presenta la oportunidad para sacarle mayor diferencia de gol a una amenazante Trinidad y Tobago, que está a un punto.

Algo que no sucedió en Nassau fue precisamente ello, pues la tropa de Marco "El Fantasma" Figueroa generó mucho y hubiese errado en iguales cantidades de no ser por Jaime Moreno y Mathias Belli. Recordemos que Nicaragua cerrará su participación en Nations League en marzo de 2023, cuando reciba a San Vicente y las Granadinas para luego visitar a los Socca Warriors. Ambos países tendrán su duelo particular hoy, a partir de las 5:00 p.m.

Lo que está en juego en el Grupo C es el codiciado primer puesto, que otorga el ascenso a la Liga A y la clasificación a la próxima Copa Oro. Mientras que quien termine segundo deberá sacar su boleto a dicho torneo en play-offs (opción que supondría un fracaso para la Azul y Blanco, en los papeles superior al resto de sus rivales). Por último, el tercero asegurará su permanencia en la Liga B y el cuarto descenderá a la Liga C.

Nicaragua vs Bahamas: día, horario, canal y streaming para ver el partido

La Selección de Nicaragua recibirá a Bahamas hoy, lunes 13 de junio, a las 6:00 p.m. (horario nicaragüense), en el Estadio Nacional de Fútbol. Se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 6 (Nicaragua) y Paramount+ (Estados Unidos).

El posible XI de Nicaragua ante Bahamas por Liga de Naciones

Marco Figueroa podría parar el siguiente once para medirse a los Baha Boys: Douglas Forvis; Josué Quijano, Cristiam Gutiérrez, Cristian Reyes, Óscar Acevedo; Henry Niño, Juan Barrera, Matías Belli; Ariagner Smith, Jaime Moreno, Byron Bonilla.