“Están decididos”: Alajuelense acelera a fondo por el delantero que Machillo Ramírez necesita para buscar la 31

En los últimos días, la directiva de Liga Deportiva Alajuelense se ha relanzado al mercado de fichajes en una carrera desesperada por encontrar un centrodelantero que se ajuste a las necesidades de Óscar “Machillo” Ramírez.

Publicidad

Publicidad

Aunque el histórico DT rojinegro se mostró conforme con las piezas que tenía al iniciar la temporada, el pasar de los partidos dejó en claro que, si lo que buscan es conseguir la anhelada estrella 31, deberán sumar jerarquía en el frente de ataque, donde la falta de contundencia es una preocupación evidente.

ver también Todo Alajuelense consternado: la inesperada decisión de Unafut que perjudica al Machillo Ramírez en un momento clave

“Cueste lo que cueste”: Alajuelense está decidido

Luego de que Machillo dijera en conferencia de prensa que estaba abierto a recibir un refuerzo ofensivo antes del cierre del mercado de fichajes, el gerente deportivo Carlos Vela presentó ante el cuerpo técnico una serie de opciones, pero varias de ellas fueron rechazadas.

Machillo Ramírez dejó claro que necesita un delantero (LDA).

Finalmente, en la carpeta quedaron dos candidatos extranjeros que podrían cumplir con el exigente criterio del entrenador más ganador de la historia del club. Y la directiva manuda ya tiene una decisión tomada al respecto de estos posibles fichajes: “No hay problema con el dinero. Cueste lo que cueste, están decididos: van a pagarlo”, afirmó el periodista Fabián Borbón en el programa Seguimos.

Publicidad

Publicidad

¿Quiénes son los candidatos que Machillo Ramírez tiene en la mira?

El primer nombre en la lista es Renzo Carballo, delantero paraguayo del Diriangén FC de Nicaragua, quien recientemente llamó la atención tras marcar dos goles a Herediano en la Copa Centroamericana. En los dos años que lleva en el Cacique, el atacante guaraní registra un total de 34 goles en 96 partidos.

Renzo Carballo, delantero del Diriangén (Diriangén FC).

Publicidad

El otro jugador en la mira manuda es Mauro Verón, atacante argentino de 26 años que también milita en el fútbol pinolero, pero en el Managua FC. El delantero de 1,80 metros se formó en San Martín de Tucumán, y desde su llegada a la capital nicaragüense a principios de este año acumula dos goles en siete presentaciones.

Publicidad

Mauro Verón, argentino de 26 años (Managua FC).

Publicidad

Tanto Carballo como Verón cuentan con vínculo contractual vigente en sus equipos, lo que obliga a Alajuelense a entablar conversaciones formales con los respectivos dirigentes.

ver también Lo limpiaron de Alajuelense, pero dio el salto a Europa y le dedicó un inesperado mensaje al club: “Fue muy difícil ahí”

De cerrarse el fichaje de uno de estos jugadores, no podría participar en la actual Copa Centroamericana con La Liga. Esto se debe a que ya defendieron los colores de sus clubes en esta edición del certamen regional, lo que limitaría su presencia únicamente al Apertura 2025.

Publicidad