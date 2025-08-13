De Nicaragua a Alajuelense: los dos fichajes extranjeros de último momento que pidió Machillo Ramírez

La Liga Deportiva Alajuelense ha puesto sus ojos en dos figuras del fútbol de Nicaragua para reforzar su plantel en el cierre del mercado de fichajes. El técnico Óscar Ramírez busca incorporar piezas ofensivas que lleguen con experiencia y rendimiento comprobado, pensando en el campeonato nacional.

¿Quiénes son los posibles fichajes de Alajuelense?

El primer nombre en la lista es Renzo Carballo, delantero paraguayo del Diriangén FC, quien recientemente llamó la atención tras marcar dos goles al Herediano en la Copa Centroamericana. A sus 29 años, Carballo se ha consolidado como una de las piezas más importantes del club nicaragüense.

“Renzo lo trajimos hace dos años. Está acá, en todos los torneos ha jugado bien, ha ido creciendo junto con el equipo. Pienso que es un jugador que evidentemente tiene que estar en la mira de varios clubes”, comentó José Giacone, director técnico del Diriangén, dejando entrever que el interés por el delantero no es casualidad.

Publicidad

Publicidad

El otro jugador en la mira manuda es Mauro Verón, atacante argentino de 26 años que milita en el Managua FC. Con paso por distintas ligas de la región, Verón se ha ganado un nombre en Nicaragua por su potencia y capacidad goleadora. Ramírez lo ve como una opción ideal para darle más variantes a su ofensiva.

Mauro Varón y Renzo Carballo son los jugadores que interesan en Alajuelense.

Publicidad

“Por la situación que se ha dado de fichajes, necesitamos alguien que venga sólido, no como para ver si… tiene que ser muy consolidado“, dijo Ramírez en conferencia de prensa, dejando claro que busca refuerzos listos para competir y no apuestas a futuro.

Publicidad

ver también Mientras Hernán Medford gana 16 mil dólares por mes en Herediano, esto cobra el Machillo Ramírez para sacar campeón a Alajuelense

Tanto Carballo como Verón tienen contrato vigente con sus respectivos clubes, por lo que su fichaje requeriría negociación. En caso de concretarse su llegada a Alajuelense, ambos solo podrían disputar el campeonato nacional y no la Copa Centroamericana, ya que ya participaron en la edición actual con sus equipos.