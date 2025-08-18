Es tendencia:
Mientras suena en Colo Colo, el entorno del Fantasma Figueroa rompe el silencio con un mensaje que preocupa a Nicaragua

Una fuente cercana al DT de la Selección de Nicaragua se refirió a los rumores que lo ponen en el banquillo de Colo Colo.

Mientras suena en Colo Colo, el entorno del Fantasma Figueroa rompe el silencio con un mensaje que preocupa a Nicaragua.

En las últimas horas, se encendieron las alarmas alrededor de la Selección de Nicaragua cuando trascendió que su entrenador, Marco Antonio Figueroa, entró en la lista de posibles candidatos para dirigir a un grande del fútbol sudamericano: Colo Colo de Chile.

Hasta el momento, no fue oficializada la salida de Jorge Almirón del Cacique. Pero las partes ya llegaron a un acuerdo para que, después de la dura derrota 4-1 ante U de Chile en el clásico, no continúe en el cargo. Por este motivo, los directivos de la sociedad anónima propietaria del club, Blanco y Negro, están barajando opciones para reemplazarlo.

Figueroa aparece un escalón por debajo de los nombres más fuertes: los argentinos Pablo Guede (ex Puebla), Gustavo Quinteros (ex Gremio), Luis Zubeldía (ex São Paulo), Pablo Sánchez (ex Liga de Quito) y el gran favorito del presidente de Colo Colo: Juan Pablo Vojvoda.

Sin embargo, el “Fantasma” sigue siendo una opción y por ello tiene en vilo tanto a los directivos de la Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) como a los aficionados pinoleros, que cuentan con él para guiar al país a su primera Copa Mundial en 2026.

¿Qué dijo el entorno de Marco Figueroa sobre el interés de Colo Colo?

Desde el medio chileno RedGol se contactaron con el entorno del “Fantasma” Figueroa y la respuesta que obtuvieron fue clara, pero ciertamente no le cierra las puertas a una posible salida de Nicaragua: “No han llamado desde Colo Colo, no hay nada, por ahora”.

El estratega de 63 años entró en el radar de los Albos cuando el periodista Herman Chanampa afirmó en radio Bio Bio que “hace tres o cuatro semanas era seguro que se venía” al equipo. Aunque tiene contrato con la FENIFUT hasta el final de las Eliminatorias.

La Selección de Nicaragua volverá a la acción el próximo viernes 5 de septiembre, ante Costa Rica, por las Eliminatorias. (Foto: FENIUT)

Sin embargo, una cláusula le permitiría a Figueroa salir antes en el que caso de que le llegue una oferta seductora. En ese sentido, tiempo atrás, en una entrevista con el programa Fútbol y Parrilla, el ex Cobreloa alarmó a los nicaragüenses al aseverar: Si viene un club importante y te dice ‘te ofrezco dos años de contrato’, yo lo pienso, porque me gusta el día a día.

