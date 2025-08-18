Plaza Amador vs. Managua: ¿A qué hora y cómo ver el partido por la Copa Centroamericana 2025?

Plaza Amador y Managua FC llegan a este duelo con panoramas completamente distintos en la Copa Centroamericana 2025. Mientras los panameños se juegan su pase a la siguiente ronda con la motivación de sumar su tercera victoria consecutiva, los nicaragüenses afrontan el compromiso sin chances de clasificar, pero con la misión de cerrar el torneo con orgullo y dejar una buena imagen en su última presentación.

¿A qué hora juega Plaza Amador vs. Managua?

El duelo entre Plaza Amador y Managua por la Copa Centroamericana 2025 tendrá lugar este martes 19 de agosto a las 6:00 p.m., en el marco de la cuarta jornada de la fase de grupos desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Plaza Amador vs. Managua?

El duelo entre Plaza Amador y Managua por la Copa Centroamericana se podrá seguir EN VIVO a través de dos alternativas muy accesibles para los fanáticos. Una de ellas será mediante la plataforma de streaming Disney+, que contará con la transmisión oficial en toda la región.

Además, los aficionados tendrán la opción de sintonizar ESPN, canal que también llevará el encuentro a la pantalla chica, garantizando así que nadie se pierda este compromiso clave del Grupo A.

Plaza Amador FC

¿Cómo llega Plaza Amador?

Plaza Amador atraviesa un momento brillante tanto a nivel internacional como local. El conjunto panameño se ha consolidado como la gran revelación del Grupo A en la Copa Centroamericana 2025, luego de vencer a Alajuelense en Costa Rica y golear a Antigua GFC en Guatemala, lo que le permite estar a un paso de la clasificación a cuartos de final.

Con seis puntos en dos partidos, el equipo dirigido por Mario Méndez afronta con confianza su próximo compromiso, respaldado además por su gran presente en la liga local, donde lidera con puntaje perfecto tras cinco jornadas.

¿Cómo llega Managua?

Managua FC atraviesa un momento complicado en la Copa Centroamericana 2025, ya que llega eliminado al duelo contra Plaza Amador tras acumular tres derrotas consecutivas que lo dejaron sin puntos y sin chances de clasificación.

El equipo dirigido por Emilio Aburto no logró mostrar solidez en el torneo internacional y tampoco vive su mejor presente en la liga local, donde marcha en la séptima posición con apenas 7 unidades, muy lejos del líder Real Estelí que suma 15