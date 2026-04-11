No solo clasificó al Mundial 2026: Concacaf ratifica el otro gran salto de Panamá que completa la humillación de Costa Rica y Honduras

El fútbol centroamericano atraviesa uno de sus momentos más críticos en las últimas décadas, y la última eliminatoria mundialista dejó una radiografía implacable para entender la magnitud de la situación.

La Selección de Panamá, comandada por Thomas Christiansen, se convirtió en el único representante del istmo en lograr sacar su anhelado boleto para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

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Mientras los canaleros firmaron una ruta clasificatoria intachable, los dos gigantes históricos de la región protagonizaron una debacle sin precedentes. Costa Rica y Honduras, que estaban llamados a ser los dueños absolutos del Grupo C en una eliminatoria sumamente accesible (ya que no participaban ni Estados Unidos, ni México, ni Canadá por ser anfitriones), terminaron firmando uno de los fracasos más estrepitosos de su larga historia, quedando fuera de la gran cita y cediendo su lugar a Haití.

El recordatorio que golpea a Costa Rica y Honduras

Por si quedarse fuera del Mundial no fuera un golpe suficientemente duro, este sábado la Concacaf le echó sal a la herida de costarricenses y hondureños. A través de sus canales oficiales en redes sociales, el ente federativo compartió un recordatorio lapidario: “Panamá sigue siendo el líder en Centroamérica”.

Esta publicación se desprende de la última actualización del ranking que confecciona la confederación, donde La Marea Roja continúa consolidándose como el equipo mejor posicionado de toda el área.

Panamá, el verdadero ‘Rey de Centroamérica’ (Concacaf).

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Panamá reina en la cima centroamericana con una cosecha de 1,803 puntos. La humillación para sus escoltas es doble, ya que al estar clasificados al Mundial, los dirigidos por Christiansen tendrán la oportunidad inmejorable de seguir sumando puntos en el ranking, asegurándose un largo tiempo como los reyes de Centroamérica, título que muy pocas veces habían podido ostentar en el pasado.

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Por debajo del líder absoluto aparece la Tricolor, en el segundo puesto regional con 1,625 puntos, seguida por una golpeada Selección de Honduras que se conforma con el tercer lugar y 1,549 unidades. Más atrás en el escalafón, el cuarto puesto le pertenece a Guatemala (1,440 puntos), y la lista la completan Nicaragua (1,142), El Salvador (1,125) y, finalmente, Belice (735).

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En síntesis

Panamá, al mando de Thomas Christiansen, es la única selección centroamericana que jugará el Mundial 2026, tras el histórico fracaso de Costa Rica y Honduras en la eliminatoria.

La Concacaf publicó este sábado en sus redes sociales el mensaje “Panamá sigue siendo el líder en Centroamérica”, ratificando el dominio canalero en la región.

La Marea Roja lidera el escalafón centroamericano con 1,803 puntos, superando ampliamente a Costa Rica (1,625) y Honduras (1,549), con la ventaja de que los panameños seguirán sumando puntos en la Copa del Mundo.