De FIFA para Panamá: el mensaje de Gianni Infantino a 21 días del Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le deseo suerte a la Selección de Panamá de cara a su segunda participación en una Copa del Mundo.

La cuenta regresiva para el arranque del Mundial 2026 está cada vez más cerca de terminar. En este momento, faltan exactamente veintiún días para el partido inaugural entre México, uno de los anfitriones, y Sudáfrica, que dará rienda suelta al sueño de la Selección de Panamá.

Mientras en suelo canalero prima la ansiedad por conocer la lista definitiva de veintiséis convocados del seleccionador Thomas Christiansen para enfrentar a Ghana, Croacia e Inglaterra en el Grupo L, la FIFA le dedicó unas palabras al pueblo panameño.

El mensaje de la FIFA para Panamá

“Panamá sigue inspirando a los aficionados de todo el mundo mientras se prepara para competir una vez más en la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en Norteamérica este verano”, escribió Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, en sus redes sociales.

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“¡Mucha suerte, Fepafut, en vuestro intento por escribir otro capítulo memorable en la historia del fútbol!“, concluyó el suizo. Recordemos que la Marea Roja debutará en la cita máxima el 17 de junio, enfrentando a Ghana desde las 5:00 p.m. en el BMO Field de Toronto, Canadá.

Luego, los centroamericanos se medirán a Croacia (23 de junio) en la misma sede y cerrarán su participación en la zona contra Inglaterra (27 de junio), pero en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos. El primer objetivo es puntuar por vez primera en el torneo, ya que en Rusia 2018 no lo consiguieron.

¿Cuándo se revela la nómina de Panamá para el Mundial?

Thomas Christiansen dará a conocer los veintiséis nombres que representarán al país en la Copa del Mundo el próximo martes 26 de mayo, a las 10:00 de la mañana (horario panameño). Y lo hará desde un punto histórico como lo es Edificio de la Administración del Canal de Panamá.

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En síntesis