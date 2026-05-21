Saprissa tiene días muy movidos con anuncios de salida de referentes y también con problemas serios para sostener a una pieza clave.

El ambiente en Deportivo Saprissa cambió por completo tras perder la final del Clausura 2026. Lo que antes era estabilidad hoy es incertidumbre, y el 21 de mayo dejó en evidencia que la reestructuración en Tibás no será superficial. Entre salidas, negociaciones caídas y dudas en el cuerpo técnico, el club vive horas decisivas.

Ariel Rodríguez y una salida que toma fuerza

El caso de Ariel Rodríguez es el que más ruido genera en este momento. Cuando todo apuntaba a una renovación, las condiciones cambiaron de forma inesperada y el acuerdo prácticamente se cayó.

Saprissa habría modificado la propuesta, reduciendo el contrato a seis meses e incluyendo una rebaja salarial, algo que no cayó bien en el entorno del delantero. Según el periodista Jason Arce, el jugador ya retiró sus pertenencias del club, un gesto que marca un posible punto de no retorno.

Tres salidas que confirman la limpia

El club no perdió tiempo y oficializó tres bajas que venían tomando forma. Deyver Vega, Marvin Loría y Ricardo Blanco no continuarán en la institución. El comunicado fue formal, agradeciendo su compromiso, pero el mensaje de fondo es claro: Saprissa está cambiando piezas sin mirar atrás.

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Marcelo Tulbovitz y una decisión que preocupa

Otro frente abierto está en el cuerpo técnico con Marcelo Tulbovitz. Su contrato terminó y, pese al interés del club en retenerlo, aún no hay una respuesta definitiva.

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Desde la institución confirmaron que el uruguayo está analizando su futuro, incluyendo ofertas del exterior, lo que pone en duda su continuidad en un momento clave. Medford ya dejó en claro que quiere su continuidad.

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Saprissa atraviesa una etapa de decisiones fuertes que van más allá del campo. La dirigencia y el cuerpo técnico liderado por Hernán Medford buscan redefinir el proyecto, pero el proceso ya dejó señales claras: habrá cambios profundos.