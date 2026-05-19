Después de comunicar una convocatoria integrada por Cristiano Ronaldo y 26 futbolistas más, el DT de Portugal tuvo palabras elogiosas para con Panamá.

La Selección de Portugal presentó este martes a sus veintisiete convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La lisa fue anunciada por su entrenador, Roberto Martínez, quien en medio de la rueda de prensa se acordó de un viejo rival: Panamá.

El disparador fue la pregunta que le hicieron al español por RD Congo, el equipo contra el que debutarán en el Grupo K los liderados por Cristiano Ronaldo —quien siguió el evento en el que se confirmó que jugará su sexta Copa del Mundo— y es uno de los debutantes en el certamen.

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“En un Mundial no hay posición en el ranking, ni historias de hacerte favorito. Nuestro partido más importante es el primero, tiene sus condiciones, es en un estadio cerrado”, afirmó Martínez, antes de hacer referencia al duelo que sostuvo contra los canaleros en la edición albergada por Rusia hace casi ocho años.

Roberto Martínez se acordó de la Selección de Panamá

“Por experiencia: equipos que llegan al Mundial por primera vez tienen un factor que no se puede medir ni se puede controlar, que esa ilusión, ese sueño de los jugadores de llegar. Ya nos pasó con Bélgica cuando jugamos con Panamá en 2018 y durante sesenta minutos fue uno de los partidos más difícil de los siete que jugamos“, afirmó Roberto Martínez.

En aquel encuentro, que fue el primer cotejo para los europeos en el Grupo G, frente a una Marea Roja que se estrenaba en el torneo bajo las órdenes de Hernán “Bolillo” Gómez y le plantó cara a la que acabaría siendo una de las mejores selecciones de la cita mundialista albergada por Rusia.

No fue hasta el segundo tiempo que el trámite se destrabó a favor de Bélgica, cuando aparecieron Dries Mertens (47′) y Lukaku (69′, 75′) para sellar la victoria 3-0 sobre los centroamericanos aquel 18 de junio. El sueño de Martínez y compañía se acabó en semifinales, cuando el campeón, Francia, los derrotó 1-0.

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La convocatoria de Portugal para el Mundial 2026

Estos son los veintisiete elegidos por Roberto Martínez para hacerle frente a Congo, Uzbekistán y Colombia en el Grupo K. Un integrante de la nómina se quedará afuera del corte final, ya que reglamentariamente la FIFA permite citar a veintiséis seleccionados.

(Foto: X / Selección de Portugal)

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En resumen

El DT de Portugal, Roberto Martínez , recordó a Panamá como un rival sumamente difícil en el Mundial de Rusia 2018.

, recordó a Panamá como un rival sumamente difícil en el Mundial de Rusia 2018. El estratega advirtió el peligro de los debutantes, asegurando que la Marea Roja le complicó el partido a su exselección, Bélgica.

El recordatorio se dio al presentar los convocados de Portugal para el Mundial 2026, nómina liderada por Cristiano Ronaldo.