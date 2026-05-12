FIFA se acuerda de Costa Rica a 29 días del Mundial 2026 y reabre la gran herida de su afición

Mientras Costa Rica lamenta su dolorosa ausencia en Norteamérica 2026, las redes oficiales del Mundial revivieron uno de los momentos más épicos de La Sele.

Faltan exactamente 29 días para el arranque del Mundial de Norteamérica 2026, un evento que tiene a todo el planeta fútbol contando las horas. En Costa Rica, sin embargo, la expectativa choca con un profundo sentimiento de amargura.

El histórico fracaso de la Selección Nacional en las eliminatorias de Concacaf dejó al país sin su boleto mundialista, desperdiciando una oportunidad irrepetible en una clasificación donde no participaban Estados Unidos, México ni Canadá.

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Mientras los ticos se resignan a mirar la fiesta grande por televisión, la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA tocó una fibra muy sensible este martes, compartiendo un mensaje que apela a la nostalgia y que, inevitablemente, reabre la herida de la afición tricolor.

El recuerdo de la hazaña en Fortaleza

A través de sus redes sociales, la FIFA publicó un resumen de la épica victoria por 3-1 de La Sele ante Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. Aquel triunfo fue el primero de los grandes batacazos con los que la Generación Dorada superaría el temido “Grupo de la Muerte” y firmaría la mayor gesta futbolística en la historia de Centroamérica.

“El debut en aquella fase de grupos soñada para Costa Rica”, fue el texto con el que el máximo ente del fútbol mundial acompañó el video. Las imágenes repasan los momentos cumbre de aquella tarde: el gol inicial de Edinson Cavani desde el punto de penal, el potente remate de Joel Campbell para empatar en el segundo tiempo, y los eufóricos festejos de Óscar Duarte y Marco Ureña para decretar el 3-1 definitivo que sacudió al mundo entero.

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Tras ese brillante debut, el equipo dirigido por Jorge Luis Pinto continuó rompiendo los pronósticos al vencer a la poderosa Italia, con aquel inolvidable cabezazo de Bryan Ruiz, y luego empatar frente a Inglaterra para asegurar el pase a los octavos de final como líderes invictos de su zona.

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Hoy, a las puertas de un Mundial en el que la Tricolor será una de las grandes ausentes, las imágenes de aquella proeza heroica de 2014 se sienten como un hito milagroso que, ante el preocupante presente que atraviesa el fútbol costarricense, luce demasiado lejano en la memoria.

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En síntesis

A 29 días de que inicie la Copa del Mundo, la afición tica sigue lamentando la eliminación.

La cuenta oficial del Mundial rememoró los goles de Joel Campbell, Óscar Duarte y Marco Ureña para celebrar el inicio de la proeza tica en el “Grupo de la Muerte” de Brasil 2014.

El video funciona como un doloroso recordatorio de la crisis que hoy mantiene a La Sele fuera de la máxima cita del fútbol.