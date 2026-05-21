Alajuelense no para de moverse y se viene un día de muchas decisiones tanto por parte del nuevo entrenador como de Carlos Vela.

El movimiento no se detiene en Liga Deportiva Alajuelense. Con la llegada de Ismael Rescalvo, el club rojinegro acelera decisiones en todos los frentes: plantel, fichajes y hasta el armado del cuerpo técnico. Este 21 de mayo dejó varias novedades que empiezan a marcar el rumbo del nuevo proyecto.

Regresos que abren un nuevo filtro en el plantel

Uno de los focos está en los futbolistas que deben volver al club tras sus préstamos. Farbod Samadian, John Paul Ruiz y Doryan Rodríguez regresarán a la institución, pero no todos tienen asegurado su lugar.

La decisión final se tomará en conjunto entre Ismael Rescalvo y Carlos Vela, en una especie de evaluación interna que definirá quién continúa y quién vuelve a salir. Por ahora, Samadian es el que corre con ventaja.

Tristán Demetrius y el dilema del cupo extranjero

Otro tema que genera debate es la posible inscripción de Tristán Demetrius. La respuesta de Vela fue clara y deja ver que no será una decisión sencilla. “Es una situación más compleja porque hoy tenemos un cupo para un jugador extranjero y queremos tomar la mejor decisión posible”, explicó. El club analiza con lupa ese espacio, entendiendo que puede ser determinante para competir en el próximo torneo.

Tweet placeholder

Alajuelense espera por Junior Díaz

En paralelo, también se mueve el armado del cuerpo técnico. Junior Díaz aparece como una opción concreta para integrarse como asistente técnico en Alajuelense.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, su situación no está definida, ya que también tiene una oferta para asumir como entrenador principal en Escorpiones. La decisión deberá tomarla en los próximos días y puede impactar directamente en la estructura del equipo.

ver también Alajuelense acelera por el fichaje del “10” más esperado y ya hizo la primera movida: “Es una posibilidad real”

Así, Alajuelense vive jornadas intensas donde cada decisión empieza a delinear el futuro inmediato. Entre regresos, posibles fichajes y ajustes en el cuerpo técnico, Rescalvo y la dirigencia ya empiezan a dejar su huella.