Cuando parecía que el goleador de Saprissa renovaba su contrato, todo cambió de un momento a otro y ahora la firma está en peligro

El futuro de Ariel Rodríguez parecía estar resuelto mientras se jugaba el Clausura 2026. En el Deportivo Saprissa habían anticipado que el goleador iba a renovar su contrato y sería uno de los nombres que tendría Hernán Medford a disposición para el Apertura.

Sin embargo, la situación en las últimas horas cambió drásticamente. Saprissa modificó las condiciones que habían acordado todas las partes. Por este motivo, el delantero podría seguir su carrera en un nuevo equipo, ya que algunos equipos le pusieron el ojo.

De acuerdo a las novedades que dio a conocer ESPN, Ariel Rodríguez iba a renovar su contrato por un año más. No obstante, la directiva morada pretendía finalmente que lo hiciera por seis meses y con una reducción de salario incluida. Por esta modificación, el jugador rechazó la oferta y decidió retirar sus pertenencias del club.

ver también “Reunión bilateral”: Saprissa ya tiene una decisión tomada con el futuro de Bancy Hernández

Ariel Rodríguez podría irse de Saprissa

Tras conocerse este quiebre en las negociaciones, el periodista Kevin Jiménez filtró que “ya hay algunos equipos que han tanteado a Ariel Rodríguez con una buena oferta económica para el próximo semestre“.

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Los próximos días serán importantes para saber si alguna de las dos partes involucradas cede y termina modificando las condiciones. La fuente mencionada agregó que Ariel Rodríguez, en la anterior renovación, ya había sufrido una reducción importante en cuanto a su sueldo, por lo que resulta difícil que vuelva a aceptarla.

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La salida de Ariel Rodríguez significaría una noticia muy fuerte para todo San Juan de Tibás. Sería dejar ir al segundo máximo goleador en la historia morada y que terminó el campeonato muy cerca de la leyenda de Evaristo Coronado.

En resumen

Ariel Rodríguez rechazó la oferta de renovación y retiró sus pertenencias de Saprissa .

rechazó la oferta de renovación y retiró sus pertenencias de . La directiva morada ofreció un contrato de seis meses con una reducción de salario.

con una reducción de salario. El atacante es el segundo máximo goleador en la historia del equipo tibaseño.