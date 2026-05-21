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“Me encantan”: José Francisco Molina sentencia la convocatoria de Honduras frente a la Argentina de Messi

El DT de la Bicolor ha dejado claro uno de los temas por los que más ha sido criticado en el fútbol de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

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José Francisco Molina se los deja claro a sus jugadores.
José Francisco Molina se los deja claro a sus jugadores.

En la primera convocatoria que hizo José Francisco Molina con la Selección de Honduras, fue muy criticado, ya que no llevó futbolistas de Marathón y otros equipos del ámbito nacional.

Recibió señalamientos y para el segundo amistoso que tendrá Honduras en su era contra Argentina el 6 de junio en Estados Unidos, Molina respondió.

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El técnico fue claro y aseguró en una entrevista con Tigo Sports que nadie tiene cerradas las puertas de la Selección de Honduras.

Es más, argumentó que en su prelista de 60 jugadores, hay 5 de Marathón que le encantan y nodescarta llamarlos para enfrentar a la albiceleste que comanda Lionel Messi.

“Tengo en la prelista de 60 futbolistas, a 5 jugadores de Marathón que me encantan. No tengo vetado a ningún futbolista ni a ningún club. Cada quien puede decir lo que quiera, pero eso no significa que tenga razón”, fue lo que dijo Molina.

El DT de la Bicolor, junto al director deportivo, Francis Hernández, se han movido por los principales estadios del país para ver todos los juegos posibles, algo que el pasado cuerpo técnico de Reinaldo Rueda no hacía.

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En resumen

  • El técnico de Honduras, José Francisco Molina, aclaró que ningún jugador ni club tiene las puertas cerradas en la “Bicolor”.
  • Tras recibir críticas por su primera convocatoria, Molina aseguró que hay 5 futbolistas del Club Marathón en su prelista de 60 que le “encantan” para el amistoso contra Argentina.
  • A diferencia del cuerpo técnico anterior, Molina y el director deportivo están asistiendo a los estadios del país para hacer un seguimiento cercano a los jugadores.
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