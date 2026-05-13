Cambio en el amistoso de Costa Rica vs. Colombia: la nueva fecha para el partido por fecha FIFA

De cara a la nueva fecha FIFA, Costa Rica sufrió un cambio casi de último momento y jugará otro día contra Colombia.

La planificación de la Selección de Costa Rica sufrió un ajuste inesperado a pocas semanas de una de sus pruebas más exigentes antes del Mundial 2026. Lo que estaba marcado en el calendario como un amistoso clave ante Selección de Colombia tuvo que modificarse por una razón completamente ajena a lo deportivo.

Inicialmente, el encuentro estaba pactado para el 29 de mayo en Bogotá, pero la coyuntura política en Colombia obligó a replantear la agenda. Las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo generaron un cambio de último momento que impactó directamente en la organización del partido.

¿Cuándo se disputará el amistosos entre Costa Rica y Colombia?

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el compromiso se disputará finalmente el 1 de junio, manteniendo como sede el Estadio El Campín, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano.

El horario también quedó definido: será a las 18:00 hora local (17:00 de Costa Rica), en un ambiente que promete ser especial, ya que el combinado cafetero aprovechará el partido para despedirse de su afición antes de emprender el camino hacia la Copa del Mundo.

Costa Rica y Colombia se pasa para el primero de junio.

Para Costa Rica, el movimiento también implica un pequeño ajuste en su cronograma, aunque no altera el fondo de su preparación. El equipo dirigido por Fernando Batista mantiene su hoja de ruta enfocada en llegar de la mejor manera a los compromisos internacionales.

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De hecho, este duelo ante Colombia será una de las primeras grandes pruebas del proceso de Batista ante un rival de alto nivel y con aspiraciones importantes de cara al Mundial.

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Pero la agenda no termina ahí. Tras el compromiso en Bogotá, la Tricolor tendrá otro desafío de máxima exigencia: enfrentará a Selección de Inglaterra el 10 de junio en Orlando, Estados Unidos, en el Inter&Co Stadium.

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Ese partido será una oportunidad ideal para medir el crecimiento del equipo frente a una de las potencias europeas, en un contexto donde cada detalle empieza a ser evaluado con lupa.

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Datos Claves

El amistoso ante Colombia se reprogramó para el 1 de junio en el Estadio El Campín .

se reprogramó para el en el . La Selección de Costa Rica , dirigida por Fernando Batista , jugará en Bogotá a las 17:00 horas.

, dirigida por , jugará en Bogotá a las 17:00 horas. El equipo costarricense enfrentará a Inglaterra el 10 de junio en la ciudad de Orlando.