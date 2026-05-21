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CR7 va por el título

Al-Nassr vs. Damac EN VIVO: Cristiano Ronaldo titular en la “final” por la Saudi Pro League – minuto a minuto del partido decisivo

El Al-Nassr de CR7 necesita ganar para proclamarse campeón de la Saudi Pro League, pero Al-Hilal sueña con arruinarle la fiesta. Acá, todas las incidencias del partido.

Ronaldo, relegado en la batalla por el goleo

El delantero de 41 años anotó 26 goles en 29 partidos con Al-Nassr esta temporada.

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Mientras tanto, en la cima...

Al-Nassr pelea con Al-Hilal por el título. Un tropiezo del equipo de Ronaldo le dejaría el campeonato servido a los dirigidos por Simone Inzaghi.

La otra cara de la moneda

Damac también está obligado a puntuar para evitar el descenso. Un empate ante Al-Nassr lo mantendría en la máxima categoría del fútbol saudí: está decimoquinto, con 29 puntos, y su rival directo en la tabla, Al-Riyadh, suma 27 unidades.

Teniendo en cuenta que en la Saudi Pro Legue el primer criterio de desempate en caso de igualdad en puntos es los duelos directos, Damac tiene ventaja: a lo largo de las vueltas le ganó 3-0 a Al-Ryidah y empataron 1-1.

Solo falta conocer al último club en bajar a la Liga de Yello, que seguirá los pasos de Al-Okhdood y Al-Najma. 

CR7 ya llegó al Al-Awwal Park

¡Alineación confirmada de Al-Nassr!

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¿Dónde ver el partido en Centroamérica?

La transmisión de Al-Nassr vs. Damac estará a cargo de Fox Sports para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Uno por uno, todos los títulos del "Bicho"

Títulos nacionales

SPORTING:

  • Supercopa portuesa 2002

MANCHESTER UNITED:

  • FA Cup 2004
  • Copa de la Liga 2006
  • Premier League 2007
  • Community Shield 2007
  • Premier League 2008
  • Community Shield 2008
  • Copa de la Liga 2009
  • Premier League 2009

REAL MADRID:

  • Copa del Rey 2011
  • Campeonato de Liga 2012
  • Supercopa 2012
  • Copa del Rey 2014
  • Campeonato de Liga 2017
  • Supercopa 2017

JUVENTUS:

  • Supercopa 2018
  • Serie A 2019
  • Serie A 2020
  • Supercopa 2020
  • Copa Italia 2021

Títulos internacionales

SELECCIÓN DE PORTUGAL:

  • Eurocopa 2016
  • UEFA Nations League 2019
  • UEFA Nations League 2025

MANCHESTER UNITED:

  • UEFA Champions League 2008
  • Mundial de Clubes 2008

REAL MADRID:

  • UEFA Champions League 2014
  • Supercopa de Europa 2014
  • Mundial de Clubes 2014
  • UEFA Champions League 2016
  • Supercopa de Europa 2016
  • Mundial de Clubes 2016
  • UEFA Champions League 2017
  • Supercopa de Europa 2017
  • Mundial de Clubes 2017
  • UEFA Champions League 2018

AL-NASSR:

  • Campeonato de Clubes Árabes 2023

Cristiano Ronaldo va por otro trofeo

Si Al-Nassr doblega a Damac, conquistará la Suaudi Pro League. Y el astro portugués, el título número 37 de su carrera.

¿A qué hora es el partido?

Al-Nassr recibirá a Damac este jueves desde las 12:00 horas de Centroamérica (13:00 de Panamá), en el estadio Alawwal Park.

¡Bienvenido al minuto a minuto de Al-Nassr vs. Damac!

En FCA le traemos la cobertura de la previa y el minuto a minuto del partido que puede darle un nuevo título a Cristiano Ronaldo.

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Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Siga por acá el minuto a minuto de Al-Nassr vs. Damac.
© GettySiga por acá el minuto a minuto de Al-Nassr vs. Damac.

Este jueves, Al-Nassr buscará conquistar ante su afición el título de la Saudi Pro League que se le resiste desde 2019. Para lograrlo, la ecuación es sencilla: deberá ganarle a Damac en la última jornada para no depender de lo que suceda con su escolta en la tabla, Al-Hilal, que tiene argumentos para aguarle el festejo.

La diferencia que le saca el equipo liderado por Cristiano Ronaldo a su perseguidor —que cuenta en su plantilla con Karim Benezema, un viejo conocido del “Bicho”— es de apenas 2 puntos. Y, para mayor tensión, el conjunto blanquiazul jugará en simultáneo contra un rival inferior en los papeles, el Al-Fayha del portero panameño Orlando “Kuty” Mosquera.

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Para CR7 y compañía, esta será una prueba de fuego. El campeonato se les escurrió de las manos en la fecha pasada, con el insolito error del portero brasileño Bento al minuto 98 que le dio el empate 1-1 ante Al-Hilal. Para colmo, en el partido siguiente, los dirigidos por Jorge Jesús perdieron la final de la AFC Champions League Two contra Gamba Osaka.

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