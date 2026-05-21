11:25hs La otra cara de la moneda

Damac también está obligado a puntuar para evitar el descenso. Un empate ante Al-Nassr lo mantendría en la máxima categoría del fútbol saudí: está decimoquinto, con 29 puntos, y su rival directo en la tabla, Al-Riyadh, suma 27 unidades.

Teniendo en cuenta que en la Saudi Pro Legue el primer criterio de desempate en caso de igualdad en puntos es los duelos directos, Damac tiene ventaja: a lo largo de las vueltas le ganó 3-0 a Al-Ryidah y empataron 1-1.

Solo falta conocer al último club en bajar a la Liga de Yello, que seguirá los pasos de Al-Okhdood y Al-Najma.