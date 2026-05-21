Este jueves, Al-Nassr buscará conquistar ante su afición el título de la Saudi Pro League que se le resiste desde 2019. Para lograrlo, la ecuación es sencilla: deberá ganarle a Damac en la última jornada para no depender de lo que suceda con su escolta en la tabla, Al-Hilal, que tiene argumentos para aguarle el festejo.
La diferencia que le saca el equipo liderado por Cristiano Ronaldo a su perseguidor —que cuenta en su plantilla con Karim Benezema, un viejo conocido del “Bicho”— es de apenas 2 puntos. Y, para mayor tensión, el conjunto blanquiazul jugará en simultáneo contra un rival inferior en los papeles, el Al-Fayha del portero panameño Orlando “Kuty” Mosquera.
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Para CR7 y compañía, esta será una prueba de fuego. El campeonato se les escurrió de las manos en la fecha pasada, con el insolito error del portero brasileño Bento al minuto 98 que le dio el empate 1-1 ante Al-Hilal. Para colmo, en el partido siguiente, los dirigidos por Jorge Jesús perdieron la final de la AFC Champions League Two contra Gamba Osaka.