Mientras Saprissa quiere renovarle, se filtra la decisión que tomará Mariano Torres con su futuro

Mariano Torres es uno de los temas a resolver en el Deportivo Saprrisa y el jugador ha dado un paso importante.

Este jueves 21 de mayo se perfilaba como un día clave para definir el futuro de Mariano Torres, leyenda viviente del Deportivo Saprissa. Aunque diversos sectores de la prensa deportiva costarricense especulaban sobre el posible retiro del mediocampista, la situación ha dado un giro definitivo.

La dirigencia morada siempre mostró una firme intención de renovarlo y, según adelantó el periodista Ferlin Fuentes, el capitán ya ha tomado una decisión sobre su continuidad.

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Mariano Torres lo tiene claro dentro de Saprissa

El comunicador confirmó que Torres seguirá ligado a la institución saprissista con un par de metas muy claras en el horizonte: conquistar un nuevo torneo regional y sumar otra estrella local.

“Él va a seguir. Buscará la copa que le importa (la Centroamericana) y la 41. Tratará de retirarse por la puerta grande, aunque le tome dos años y medio buscar eso en caso de lograrlo en diciembre”, indicó Fuentes.

Ferlin López adelanta que Mariano Torres se queda en Saprissa (Foto: X)

Esta noticia representa un enorme alivio para la afición saprissista, especialmente mientras se termina de definir el futuro del delantero Ariel Rodríguez.

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Por otro lado, el panorama de la planilla dirigida por Hernán Medford ya registra movimientos oficiales. El club reporta las bajas definitivas de los futbolistas Deyver Vega, Marvin Loría y Ricardo Blanco, quienes no continuarán en la institución para el próximo torneo.

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En resumen

Mariano Torres decidió no retirarse y renovará con el Deportivo Saprissa .

. El volante argentino se queda con la meta de ganar la Copa Centroamericana y el título 41 del club antes de su retiro.

Mientras se define el futuro de Ariel Rodríguez, se confirmaron las salidas de Deyver Vega, Marvin Loría y Ricardo Blanco.